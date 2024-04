L’angelo di Kobane vince il concorso Rafanelli

Si è concluso con tanti premi il concorso teatrale per compagnie amatoriali "Fabrizio Rafanelli", diciassettesima edizione, che si è svolto alla Casa del popolo di Bottegone. La giuria era composta da: Giuseppe Golisano, Franco Bardelli, Elisabetta Iozzelli, Giulio Guarducci, Giorgetta Giacomelli, Paolo Nesi e Sara Landini. Ecco tutti i premiati. Il "Migliore spettacolo" di quest’anno è risultato "L’angelo di Kobane" di Henry Naylor, della compagnia Gli amici di Jachy, regia di Paolo Pignero, che ha conquistato anche il premio "Migliore attrice" assegnato a Margherita Viotti. Premio "Migliore regia" agli spettacoli "Terzo piano interno quattro" scritto e diretto da Matteo Dall’Olmo e "Limone e caffè" scritto e diretto da Simone Tonelli. Premio "Migliore attore" a Aldo Innocenti e Lorenzo Lombardi nello spettacolo "Uomini e topi". "Migliore attrice non protagonista" Rosanna Reccia e "Migliore attore non protagonista" Pietro Vené, entrambi per lo spettacolo "Le meduse". Il premio Uilt (Unione italiana libero teatro) è stato assegnato allo spettacolo "Lo scoiattolo viola" della compagnia Paranza factory. Premiati anche i partecipanti al concorso "Monologhi".

Un riconoscimento offerto dal "Premio Vallecorsi" è stato assegnato a Giulia Carpita, 16 anni, che ha partecipato al concorso "Monologhi" con "Double face", un testo di cui è coautrice con Greta Cinoitti. I finalisti del concorso "Monologhi" erano: Fabrizio Pinzauti, Lorenzo Bittini, Laura Mazzacane, Silvia Parenti, Ettore Capozza e Tommaso Parenti. Ha vinto Tommaso Parenti con il monologo "La spedizione dei mille" di Gioele Dix. Il premio "Una vita in scena" in questa diciassettesima edizione è stato al Gad Città di Pistoia per gli oltre cinquanta anni di attività teatrale. Il concorso "Fabrizio Rafanelli" è rivolto a compagnie teatrali amatoriali e i concorrenti arrivano da varie parti d’Italia. E’ organizzato dall’associazione culturale Zona Teatro Libero con il comune di Pistoia, in collaborazione con Unione italiana libero teatro, Arci Pistoia, Casa del popolo di Bottegone, Unicoop Firenze sezione soci di Pistoia e con il sostegno della Fondazione Caript. Erano nove le compagnie in gara quest’anno, in scena dal 18 gennaio al 14 marzo.

Il concorso "Monologhi" si è svolto in due serate nel mese di marzo, con dodici partecipanti per serata. Nel mese di aprile ci sono stati, inoltre, due spettacolo fuori concorso: "Amamarea" dell’associazione culturale Zona Teatro Libero, scritto e diretto da Giuseppe Golisano e "E’ la guerra", di Miklos Hubay con gli attori del Gad Città di Pistoia e regia di Franco Checchi. Infine la serata di premiazione. In totale quattordici serate, tutte a ingresso libero per il pubblico. L’associazione Zona Teatro Libero dichiara: "Siamo molto soddisfatti di come è andata la diciassettesima edizione. C’è stata grandissima partecipazione di pubblico e gradimento altissimo di quasi tutti gli spettacoli. Ringraziamo quanti hanno collaborato alla buona riuscita di questa edizione".

Piera Salvi