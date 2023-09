L’ambasciatore brasiliano onora i Caduti a Pistoia: cerimonia al Monumento Votivo

Due momenti toccanti al Monumento votivo militare brasiliano di San Rocco. Dapprima, si è svolta la cerimonia per onorare i Caduti brasiliani della Seconda guerra mondiale, la maggior parte dei quali di stanza a Pistoia; poi si è tenuto l’atteso cambio della guardia, l’avvicendamento dell’addetto militare al sacrario. Alla prima celebrazione erano presenti Renato Mosca de Souza, capo dell’ambasciata brasiliana in Italia (l’ambasciata a Roma cura anche i rapporti del Brasile con le repubbliche di San Marino e Malta), e il vice presidente della Provincia di Pistoia, Gabriele Giacomelli: assieme hanno deposto una corona di alloro per commemorare i Caduti.

Mosca de Souza ha sottolineato il sacrificio dei militari brasiliani, giunti dall’altra parte del mondo per aiutare le forze alleate, restituendo la libertà al popolo italiano. Quasi 500 di loro persero la vita. Alla seconda cerimonia, alla presenza dell’addetto militare brasiliano in Italia, il colonnello di fanteria Sergio Alexandre De Oliveira e di autorità militari e civili, c’è stato il simbolico passaggio di consegne tra l’addetto uscente, il tenente Itamar Maia Silva, e l’addetto entrante, il tenente Edimilson Gomes Da Silva. Il tenente Edimilson Gomes Da Silva è nato a Sao Miguel do Araguaia, nello Stato di Goias, il 30 gennaio 1973. Nel 1994 è entrato nelle fila dell’Esercito brasiliano frequentando la Scuola di Sergente d’Armi. Prima di arrivare nel nostro Paese, ha prestato servizio nel Gabinetto del Comandante dell’Esercito brasiliano e all’estero, ad Haiti, ove ha fatto parte di una missione di pace promossa dall’Onu. Vanta un dottorato in Geografia ed è stato promosso al grado di tenente nel giugno del 2022.

Il tenente Itamar Maia Silva, che lascia un eccellente ricordo in chi ha avuto la fortuna e l’onore di conoscerlo a Pistoia e dintorni, è nato a Oeiras, nello Stato di Piauì, il 15 febbraio 1970. Entrato nell’Esercito nel 1993 tramite la Scuola di Materiale Militare, ha effettuato la stessa trafila di Gomes Da Silva: prima di arrivare in Italia, ha prestato servizio nel Gabinetto del Comandante dell’Esercito ed è stato ad Haiti per la missione di pace dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. È stato promosso tenente nel dicembre 2020.

