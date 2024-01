L’allerta meteo minaccia la Befana. A rischio la discesa dal campanile. L’ipotesi è che slitti tutto a domani

È un Epifania bagnata quella che oggi vivranno i pistoiesi e, purtroppo, si porta dietro anche una allerta arancione che è stata emessa ieri dalla Regione Toscana e che terrà tutti con il fiato sospeso per lo svolgimento della consueta festa in piazza Duomo fino alla tarda mattinata odierna. Soltanto dopo mezzogiorno, infatti, si saprà se l’allerta verrà prolungata ulteriormente o potrà scendere di colore e a quel punto gli organizzatori, assieme alla Commissione di pubblico spettacolo, sapranno se nel pomeriggio la Befana potrà scendere dal campanile del Duomo. Questo perché le regole in caso di codice "arancione" prevedono lo stop per qualsiasi evento pubblico, indipendentemente dalle condizioni meteorologiche. In caso di maltempo, c’è anche l’ipotesi che la manifestazione slitti a domani, domenica. In ogni caso, anche nella giornata di ieri la macchina organizzativa con Comune, comando provinciale dei Vigili del Fuoco e la loro Associazione Nazionale hanno lavorato per far sì che oggi sia tutto pronto. Una bella incognita, quella del maltempo, per un evento che, da tradizione, richiama migliaia di persone anche dai territori limitrofi. In caso di disco verde, questo è il programma.

La festa inizierà alle 16.15, sempre in piazza Duomo, con l’animazione di Lorenzo Branchetti di Rai Yoyo che ogni giorno conduce il programma per bambini "La posta di Yoyo". Sul palco, poi, ci sarà "L’orKestraccia Light" formata da Elio Capecchi (voce e chitarra), Enzo Panichi (batteria), Leo Ricotti (chitarra), Andrea Marianelli (contrabbasso) e Jacopo Ciani (violino). Fin dalla mattina, invece, c’è il "Girogioco", attività per i più piccoli a cura dei quattro rioni cittadini che saranno presenti in piazza con dei banchi: qui, i bimbi, potranno portare un giocattolo in buone condizioni fra i propri e sceglierne un altro da portare a casa. Tornando al pomeriggio, dopo il saluto del sindaco Alessandro Tomasi e del comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, Fabrizio Priori, sarà la volta della protagonista indiscussa, ovvero la Befana, che partirà dalla Torre di Catilina per raggiungere il campanile dove dovrà combattere con il guasto alla scopa e poi planerà in piazza. Saranno in vigore alcuni accorgimenti: si potrà entrare soltanto da via XXVII Aprile di fianco alla Torre e da via Roma per permettere un’uscita agevolata in caso di necessità. A partire dalle 15 sarà possibile entrare in piazza gratuitamente, fino al limite previsto dalle disposizioni sulla sicurezza. Per le persone con disabilità e in carrozzina, invece, l’ingresso è soltanto dalla Ripa del Sale dove saranno presenti volontari per permettere a queste persone di raggiungere l’area riservata davanti alle logge del Comune. Presenti per tutto il pomeriggio i volontari di Croce Rossa Italiana, Croce Verde, Misericordia, Associazione nazionale Polizia di Stato, Associazione nazionale Carabinieri, Alpini, Vab e "Amici della Valdinievole". Dalle 17.10, ci sarà la diretta della discesa su Tvl.

