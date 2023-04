L’affondo di Tosi "Rischio eternit per gli operai"

"Un anno a predisporre il rifacimento del tetto in amianto del cantiere comunale per concepire una soluzione a cui pochi sarebbero arrivati: come prima cosa, parcheggiare 15 impiegati nelle sale della biblioteca San Giorgio, sottraendo di nuovo lo spazio alla cultura. Ma la pensata più geniale per questi mesi di organizzazione dei lavori è di lasciare i 28 operai del cantiere negli stessi spazi in cui si smantella il tetto di eternit, visto che le soluzioni alternative, come spostarli al Palazzetto, non sono andate a buon fine". E’ questo l’attacco di Paolo Tosi, consigliere comunale del Pd, in merito al prossimo intervento di riqualificazione ai cantieri comunali e alle relative soluzioni studiate per farne proseguire l’attività. "Se in Italia parlare di sicurezza dei lavoratori è una priorità assoluta, lo è a maggior ragione a Pistoia, dove l’amianto ha aperto ferite profonde e stravolto la vita di tante famiglie. Su questa vicenda – attacca – è necessario fare chiarezza".

"Ho chiesto di essere messo a conoscenza della valutazione dei rischi connessi all’operazione, del parere espresso in merito dal Servizio di prevenzione e dal medico competente e delle eventuali informative diramate ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Ad oggi non è pervenuta nessuna risposta – rivela – e soprattutto non è stata data nessuna risposta ai lavoratori. A tutto questo si aggiunge lo sconcerto per la scelta di trasferire gli amministrativi in biblioteca, una scelta scellerata che va a privare studenti, bambini, associazioni e pistoiesi tutti, dell’unico luogo di cultura aperto al pubblico e accessibile da tutti. Possibile – conclude Tosi – che non vi fossero altri spazi? Sono state fatte tutte le valutazioni di soluzioni alternative?".