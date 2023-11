L’addio a Masoni: "Signore" delle scarpe

Marcello Masoni è stato per San Marcello una di quelle figure che sembra abbiano fatto parte della storia del paese da sempre. Gentile e disponibile sapeva mettere i clienti a proprio agio e a dar loro il consiglio più appropriato, incarnava più la figura del suggeritore esperto che quella del venditore. Aveva imparato ad amare le calzature nella natia Versilia, partendo da Viareggio per lavorare in quella Camaiore che ne ha rappresentato una delle capitali storiche. Poi il colpo di fulmine con San Marcello, forse un segno del destino che li aveva già visti legati dall’omonimia, dove ha stabilito l’attività, frequentata e apprezzata dagli abitanti del borgo ma non solo. L’attività di famiglia viene continuata dalla figlia.

L’ultimo viaggio sarà diretto al tempio crematorio, senza che ci siano cerimonie di alcun tipo, questo per volontà dello stesso Marcello.

Andrea Nannini