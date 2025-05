L’Accademia di Versailles . Ispettori in visita al Sestini: "Continua la collaborazione"

Il 13 maggio l’istituto comprensivo Bartolomeo Sestini di Agliana ospita due ispettori centrali dell’Accademia di Versailles che osserveranno il modo di lavorare della scuola aglianese e l’organizzazione, per prenderli a modello per una sperimentazione a livello nazionale. Dal 18 al 24 maggio, nove studenti della scuola media Sestini andranno a Varsavia, nell’ambito di uno scambio Erasmus. Sono alcune delle numerose attività del comprensivo Sestini, nell’ambito dei progetti Erasmus che coinvolgono docenti e alunni. La dirigente scolastica, Angela Desideri, riferisce che nei mesi scorsi ha visitato una scuola europea a Bruxelles, insieme alla vicaria Lucia Lavuri, alla docente referente Erasmus Martina Lunardi e alla coordinatrice del plesso Don Milani Laura Andreotti. Nei mesi di marzo e aprile c’è stato un bellissimo scambio di ospitalità tra gli studenti di prima e seconda della scuola secondaria di primo grado del Sestini e la scuola Colegio Amoros di Madrid, non solo a scuola ma anche nelle famiglie. "Le lingue scelte sono inglese e spagnolo – informa Desideri – e sono esperienze di arricchimento linguistico, valoriale, formativo, culturale e umano. Per quanto riguarda gli ispettori scolastici – prosegue Desideri – il Sestini recentemente ha accolto, su richiesta dell’Ufficio scolastico regionale, ispettori scolastici di Saragozza, venuti per visitare la nostra scuola e vedere come lavoriamo".

Ricordiamo che il comprensivo Sestini ha ricevuto il Premio Eita 2024, "European Innovative Teaching Award" che aveva come tema "Benessere a scuola". Un premio che riconosce i risultati raggiunti da docenti e scuole che utilizzano pratiche di insegnamento e apprendimento innovative, in partnership europee e progetti di mobilità, assegnato ai progetti Erasmus+ realizzati e già conclusi. "L’idea alla base degli scambi con scuole di altre nazioni – spiega la dirigente – è osservare per capire cosa fare di meglio. Cogliere idee che, sviluppate nella nostra scuola, permettono di migliorare e agli studenti e ai docenti di aprirsi al mondo. Non sempre all’estero è tutto migliore – osserva Angela Desideri –, ma si sceglie quello che è interessante e replicabile, anche in piccolo, nel nostro contesto. Gli scambi sono comunque un arricchimento incredibile anche per gli alunni e docenti".

Piera Salvi