Laboratorio dedicato al cinema

Dopo il successo ottenuto nella prima edizione, torna "L’Ecomuseo fa ciak", questo è il nome del laboratorio sperimentale della Fabbrica Artistica Alto Pistoiese, condotto da Biancalisa Nannini e Michele Pagliai, pensato per far avvicinare al mondo del cinema e ai suoi linguaggi, il vasto popolo composto dai più giovani e dagli adulti, dai curiosi e dai più esperti.

Il corso, anche quest’anno, torna con un ciclo di incontri pensato per capire cosa significa narrare per immagini e sperimentare l’arte di comunicare attraverso di esse, un percorso in cui i partecipanti saranno protagonisti di ogni fase del processo creativo: dal concepimento del soggetto, alla scelta delle inquadrature, alle riprese, fino ai titoli di coda.

Lo scopo finale del laboratorio è creare un cortometraggio, totalmente prodotto dai corsisti, che valorizzi la Montagna Pistoiese e il suo patrimonio, e che sarà proiettato in una serata speciale aperta al pubblico.

Le lezioni saranno un momento di formazione, di divertimento, ma anche un’occasione per ritrovarsi, lavorare in gruppo, stare insieme. Gli incontri si terranno a partire da mercoledì 22 gennaio, al Museo del Ferro, in via La Piana, 62, a Pontepetri, dalle ore 21 alle 23.

Il corso è completamente gratuito, è richiesto solo un contributo di iscrizione di 25 euro. Il laboratorio è proposto dalla Fabbrica Artistica Alto Pistoiese in collaborazione con l’Ecomuseo della Montagna Pistoiese e il contributo del Comune di San Marcello Piteglio.

Per informazioni e iscrizioni: Associazione Ecomuseo della Montagna Pistoiese al numero verde 800.974102, oppure al numero 0573.638025, o inviare una mail al seguente indirizzo: [email protected]

