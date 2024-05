La tradizionale cerimonia africana del caffè . La Pasqua Ortodossa insieme a Mela Witt

Un pranzo tipico africano, una festa con musica dal vivo e danza fino a mezzanotte, ma soprattutto la tipica e tradizionale cerimonia del caffè, come avviene in Etiopia ed Eritrea. L’appuntamento è per domenica 5 maggio, nella sala Hitachi di via Ciliegiole 77, a partire dalle 13. La festa cade in occasione della Pasqua ortodossa. Sarà una giornata per scoprire la magia e i sapori della cultura africana. Il menù propone il classico Zigni, piatto molto ricco della cucina africana a base di carne e verdure speziate, e poi lenticchie, verdure e uova, insalata e tanto altro, accompagnato da forme di pane injera. In cucina, e maestra di tutta la festa, ci sarà Mela Witt, del bar Melagodo di Porta al Borgo. A seguire, nel pomeriggio, merenda con la tradizionale cerimonia del caffè, un momento molto suggestivo. Per prima cosa, si procede alla tostatura del caffè sui carboni ardenti in un braciere. Una volta che i chicchi vengono tostati, ogni partecipante avrà la possibilità di annusare il fumo aromatico che si diffonde nella stanza. Poi una volta macinato in un mortaio, il caffè viene versato in un’anfora per la bollitura. La festa proseguirà con la musica tipica dal vivo fino a mezzanotte. Il costo è di 25 euro per gli adulti e 10 per i bambini (fino a dieci anni entreranno gratuitamente). Per prenotarsi: 334.8781383.