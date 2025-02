La storia del Blues si ferma al Santomato

Si susseguono le esclusive e così sarà anche per domani sera, sabato primo marzo, sul palco del Santomato Live dove, primi in Toscana, arriveranno dei "big" della musica: la Treves Blues Band con un ospite veramente speciale, il mitico sassofonista dei Blues Brothers Mr Lou Marini. Reduce dai festeggiamenti per i cinquant’anni di interrotta carriera celebrati nel 2024, la Treves Blues Blues Band è stata fondata nel 1974 dall’armonicista milanese Fabio Treves attraversando cambiamenti epocali di mode e costumi, sorretta da un instancabile desiderio di far conoscere la bellezza e l’unicità del blues. Il carismatico armonicista ha festeggiato questo anniversario con un tour in tutta Italia, accompagnato dalla storica formazione che vede il talentuoso Alex Kid Gariazzo alle chitarre, voce, mandolino, ukulele, il granitico Gabriele Gab D Dellepiane al basso e l’eclettico Massimo Serra alla batteria. Sono gli anni Sessanta quando Fabio Treves, un giovane ragazzo carico di entusiasmo e amore per la musica, inizia a soffiare blues nella sua armonica a bocca: il blues gli entra nell’anima, il suono intrigante e ancestrale della sua armonica lo prende e lo porta con la mente in un immaginario cammino lungo sterminati campi di cotone del Mississippi. Fabio capisce che il blues è la sua musica, intesa come condizione mentale e spirituale, come messaggio di amore, solidarietà e desiderio di libertà. Inizia così il viaggio della band, profondendo incessante impegno nella divulgazione del blues, in quegli anni ancora musica per pochi in Italia. Treves (soprannominato il Puma di Lambrate) è presente nei più importanti festival ed eventi musicali in tutta Italia.

Durante tutta la sua carriera la sua armonica è stata presente nei dischi di famosi artisti italiani come Branduardi, Cocciante, Vecchioni, Bertoli, Elio e le Storie Tese, Finardi, Graziani, Shapiro, Baccini, Giorgio Conte, Grignani, Ferradini e molti altri. Straordinarie le collaborazioni, una su tutte quella che gli ha consentito, unico artista italiano, di suonare con il genio Frank Zappa. Con la Treves Blues Band ha fatto da supporter a grandi artisti, fra cui i Deep Purple nel loro tour italiano e Bruce Springsteen al Circo Massimo di Roma. E ricchissima è anche la carriera di Lou Marini, classe 1945. Origini italiane, suona il sax soprano, alto, tenore, il flauto, l’ottavino, il flauto contralto, il clarinetto e le percussioni. Fece parte della band del famosissimo show televisivo "Saturday Night Live", che lanciò anche Joe Belushi e Dan Aykroyd. Lou Marini divenne un musicista universalmente conosciuto dopo aver recitato nei due mitici film di John Landis "The Blues Brothers" del 1980 e "Blues Brothers: Il mito continua" del 2000. Indimenticabile la scena in cui accompagna Aretha Franklin nel pezzo "Think" suonando sul bancone del locale. La serata al circolo Arci di via Montalese, 25/A) inizia con la cena a buffet dalle 20; live music dalle 22 circa (0573.760747, o 333.4657051, o 338 1301004).

linda meoni