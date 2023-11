La "Smart Ambulance" ora è realtà. E l’assistenza diventa innovativa

Parla toscano il futuro dell’emergenza. Nuove tecnologie e soluzioni presenti già oggi e che, progressivamente, saranno sempre più moderne e funzionali. In grado di rendere produttive - ai massimi livelli - le più avanzate tecnologie. Un contesto nel quale, tra Pistoia e Viareggio, nasce la Smart Ambulance. Novità che sarà presentata domani, mercoledì, a Pistoia, e che rappresenta un concentrato di soluzioni digitali che fino a poco tempo fa nessuno avrebbe immaginato. Questa sorta di ‘astronave’ dell’emergenza è costruita dalla storica azienda pistoiese Fratelli Mariani ed equipaggiata con le soluzioni digitali del Gruppo Informatico, software house di Massarosa fondata da Filippo Pizza, specializzata nel settore sanitario. Azienda grazie alla quale – di fatto – esiste il servizio di emergenza, che giusto quest’anno compie trent’anni e che è nato proprio grazie alle tecnologie nate e sviluppate in Toscana ed esportate anche in altre zone d’Italia. Proprio nel 1993, in provincia di Pistoia, è partita la prova del numero unico per le chiamate d’emergenza 3636, antesignano dell’attuale 118. Gruppo Informatico ha sviluppato i software che oggi garantiscono il funzionamento dei servizi di emergenza ed ordinari, la guardia medica, l’elisoccorso ed i servizi relativi a incidenti balneari. Proprio quest’anno Gruppo informatico ha iniziato ad installare i propri software in tutte le Centrali Operative 118 della Regione Veneto. La Smart Ambulance che sarà presentata domani sarà un presidio medico mobile, dotato di una sua autonomia energetica grazie a pannelli solari, in grado di controllare numerose nuove funzioni. La geolocalizzazione consentirà l’individuazione esatta del luogo dell’emergenza ed il drone in dotazione al mezzo sarà in grado d’identificare posizioni scarsamente visibili e, allo stesso tempo, recapitare vicino al paziente farmaci ed ausili utili al soccorso. Dentro e fuori l’ambulanza, infine, apparecchi biomedicali in collegamento con la centrale operativa del 118, in grado di trasmettere in tempo reale al presidio ospedaliero i parametri vitali del paziente. La Smart Ambulance sarà presentata domani al vivaio Toscana Fair in via Bonellina, a Pistoia.