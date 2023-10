La sicurezza delle persone prima di tutto

Non si può vivere con il cuore in gola a ogni pioggia. È nel segno di una richiesta di maggior sicurezza che varie forze sul territorio si stanno mobilitando oltre i campanilismi. A grandi passi insieme, dunque, per arrivare a un protocollo d’intesa intanto tra i Comuni di Quarrata e Pistoia per mitigare il più possibile il rischio idraulico sulle aree al confine: un risultato che forse, per la prima volta, sembra raggiungibile, dopo un primo accordo firmato mercoledì scorso ieri un altro progresso per Barba. C’è la volontà sovra-comunale, appunto, di remare nella stessa direzione e di arrivare compatti davanti alla Regione. Perché la tutela dell’ambiente e delle persone non ha colore.