La sessione di mercato porta due nuovi innesti

PISTOIA

Si sono fatti attendere per un paio di giorni, con gli accordi di fatto definiti pur senza l’ufficialità da parte del club, ma una volta sciolti anche gli ultimi nodi burocratici, i primi due acquisti del mercato invernale sono stati annunciati dalla Pistoiese.

Entrambi gli innesti sono giovani che andranno a rinforzare il pacchetto delle quote, col club che nelle prossime settimane continuerà a muoversi per inserire in organico un paio di pezzi pesanti che possano alzare ulteriormente il livello del gruppo arancione. I due nuovi arrivati rispondono ai nomi di Mateo Stickler e Angelo Foresta.

Il primo, classe 2005, è un esterno di fascia che nei suoi trascorsi giovanili ha agito anche da attaccante, salvo poi abbassare di qualche metro il proprio raggio d’azione. Stickler arriva alla Pistoiese dopo essersi svincolato dall’Empoli, con cui si è allenato nella prima metà di stagione senza collezionare minuti in campo, mentre lo scorso anno ha disputato il campionato di Serie D con la maglia del Prato, raccogliendo 32 presenze. Foresta, che può agire sia in mezzo al campo che sulla fascia, era svincolato dallo scorso luglio, dopo aver giocato nell’annata 2023/2024 con la Vis Pesaro in Serie C.

Piuttosto ridotto però il minutaggio del classe 2004: poco più di 300 minuti distribuiti in nove presenze tra campionato e Coppa Italia di categoria, con due soli gettoni da titolare.

Stickler si sta allenando già da alcuni giorni con la Pistoiese e a meno di imprevisti dovrebbe debuttare da titolare già domani contro il Forlì, vista anche l’indisponibilità di Diodato sulla corsia destra.

Con ogni probabilità invece Foresta avrà bisogno di un periodo di adattamento più lungo per integrarsi al meglio negli schemi tattici e nei movimenti voluti da mister Alberto Villa, considerati i diversi mesi di inattività senza disputare alcuna gara ufficiale.

Contestualmente, la società ha anche comunicato la risoluzione contrattuale del giovane centrocampista classe 2005 Giuseppe Lollo. Arrivato all’ombra del Melani lo scorso settembre, in oltre due mesi non ha collezionato alcuna presenza in maglia Pistoiese, non entrando mai pienamente a far parte del progetto arancione.

Michele Flori