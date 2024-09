La seconda vita dei pannelli. Il fotovoltaico della Dynamo. Presentato il quarto progetto

E’ stato presentato a Limestre, n al Dynamo Camp, il quarto progetto "Social Purpose for Solar Revamping", il programma ideato da Erg per garantire seconda vita ai pannelli fotovoltaici provenienti da attività di rinnovamento dei propri impianti solari. Il progetto, si inserisce all’interno del Piano Esg di Erg e prevede il riutilizzo di pannelli ancora in buona condizione e perfettamente funzionanti provenienti da due parchi solari Erg in Puglia, destinati a iniziative in Africa e in Italia a sostegno di comunità, ospedali, famiglie e scuole in collaborazione con partner industriali e della logistica. A dare il via alla giornata è stata Maria Serena Porcari, Ad di Fondazione Dynamo Camp, che ha introdotto Sandra Romagnani, presidente del Consiglio comunale di San Marcello Piteglio, sul cui territorio Dynamo Camp è attivada ormai vent’anni. Romagnani ha portato il saluto dell’amministrazione comunale, egualmente impegnata a promuovere l’installazione di impianti fotovoltaici su tutti gli edifici pubblici del territorio. Roberto Orlandini, che della nascita di Dynamo è stato protagonista fin dall’inizio, ha tracciato le iniziative in buona parte già realizzate, rivolte al risparmio nel rispetto dell’ambiente. Serena Porcari, con poche entusiasmanti parole, com’è nel suo stile, ha ripercorso la storia e gli obiettivi di Dynamo, sottolineando le motivazioni dell’accoglienza ai ragazzi affetti da patologie gravi o croniche, disturbi del neuro sviluppo o condizioni di disabilità. Le attività si svolgono alla Dynamo Camp e, attraverso i Dynamo Programs, in strutture ospedaliere, associazioni di patologia, case-famiglia e nei Dynamo City. Infine, è stato Alessandro Garrone, vicepresidente esecutivo di Erg, affiancato da Daniela Picco, executive director di Msc Foundation, che ha operato nella logistica dell’operazione, a illustrare la realizzazione dell’impianto solare da 84 kWp su pensilina nelle due aree parcheggio per 66 posti auto circa. L’impianto è composto da 400 moduli fotovoltaici da 210 W ciascuno ed è collegato alla rete elettrica esistente. Inoltre, l’area dell’impianto fotovoltaico sarà dotata di sei colonnine di ricarica per veicoli elettrici. L’energia "green" generata, per una produzione massima stimata di 100.000 kWh/anno, coprirà parte del fabbisogno energetico della Dynamo.

Andrea Nannini