La seconda asta è andata deserta

E’ andata deserta l’asta che aveva l’obiettivo di vendere in blocco gli immobili più importanti del patrimonio immobiliare delle Terme di Montecatini (Pistoia). Ieri alle 11, alla scadenza dei termini previsti, allo studio notarile cui era stata affidata la procedura non sono pervenute proposte di acquisto, né in forma fisica né telematica.

Si tratta del secondo tentativo andato a vuoto di vendere il ‘pacchettò complessivo dei beni strategici termali (e tra questi anche lo storico stabilimento Tettuccio):

il prezzo della base d’asta era sceso dagli oltre 42 milioni di euro richiesti la scorsa estate agli attuali 35.613.793 euro.

La procedura rientra nel concordato preventivo in continuità cui è sottoposta la società Terme di Montecatini spa.