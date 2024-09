La scomparsa di Martina. Giovazzino

Una notizia che ha lasciato tutti attoniti, senza parole, che ha diffuso un dolore vasto e profondo che si estende dalla Polizia di Stato a tutta la comunità pistoiese. Nella notte fra mercoledì e giovedì, all’ospedale San Jacopo, dov’era ricoverata, si è spenta Martina Giovazzino, moglie del dottor Antonio Fusco, per molti anni dirigente della Squadra Mobile della questura e poi della Divisione Anticrimine, nonchè amato e apprezzato scrittore di noir, che nelle sue opere ha sempre riservato alla nostra città un posto speciale. Martina Giovazzino era nata il 14 giugno del 1964 a Vallo della Lucania, in provincia di Salerno. Da oltre vent’anni viveva con la famiglia a Collodi. Assistente capo coordinatore della Polizia di Stato, aveva lavorato per molti anni al commissariato di Pescia. Era andata in pensione da poco. Donna di rara affabilità e gentilezza, sempre sorridente, lascia un grande vuoto nella sua famiglia e in tutti gli ambienti in cui era conosciuta e stimata. La camera ardente è allestita da ieri pomeriggio nelle cappelle del commiato della Misericordia di Pistoia, in via del Can Bianco 35. I funerali saranno celebrati questo pomeriggio, alle ore 15, nella chiesa di San Paolo, che si trova vicino alla Misericordia e si affaccia sul Corso Fedi. Una chiesa grande, che potrà ospitare le tante persone che vorranno rendere omaggio a Martina e stringersi al dottor Fusco e ai loro figli, Gennaro e Chiara. A tutti loro, e ai loro familiari, va l’abbraccio del nostro giornale.

l.a.