La ripartenza dei cantieri. Una campagna di asfaltature. Opere per oltre 800mila euro

Giorni di cantieri, lavori e cambi di viabilità. Tante le strade interessate. Prenderanno il via da lunedì le opere di asfaltatura in alcuni tratti di via IV Novembre e via Erbosa, nella corsia degli autobus di Piazza San Francesco e nel secondo tratto di via San Pierino Casa al Vescovo. A questo gruppo di interventi ne seguiranno altri. Ecco le strade interessate: via Pozze e Santomoro, via di Igno e via Guastini e Casanova. L’investimento complessivo ammonta a 800mila euro ed è finanziato dal Comune. La manutenzione della corsia degli autobus di Piazza San Francesco – spiega una nota del Comune – è finanziata con un investimento di 40mila euro. In dettaglio i lavori consistono nella rimozione dello strato d’usura tramite fresatura per poi passare, in alcune strade, anche alla posa di nuovo strato di binder su tutta la carreggiata. Previste anche opere di completamento (rifacimento tombini, canalizzazioni, pulizia fossette, ripristino banchine). "Dopo le ferie estive, che per specifici accordi sindacali sono un diritto anche dei lavoratori delle imprese che asfaltano – dice l’assessore alla viabilità Alessio Bartolomei-, riprendono i lavori di bitumatura sul territorio pistoiese. Le strade del centro previste in questo contratto attuativo saranno realizzate, d’accordo con l’impresa, prima dell’apertura delle scuole per limitare al massimo i disagi alla circolazione nel periodo scolastico".

I lavori inizieranno da via IV novembre, nel tratto che va Piazza Leonardo Da Vinci all’intersezione con via Erbosa, per poi proseguire in via Erbosa, dall’intersezione con via IV Novembre al civico 33. Poi ci si sposta in Piazza San Francesco e, successivamente, in via San Pierino Casa al Vescovo, fino alla chiesa di San Pierino. Non è finita. Da 2 al 3 settembre in un tratto di via dei Gatti, sarà in vigore il divieto di transito o per interventi di Publiacqua alla rete idrica. Compatibilmente allo svolgimento dell’intervento, dovrà comunque essere consentito l’accesso ai mezzi di soccorso, di emergenza e ai residenti della zona nei tratti non interessati dai lavori. Fino al 12 settembre e sempre in via del Gelso, in corrispondenza sarà in vigore il divieto di transito per permettere lavori di manutenzione a un fabbricato.