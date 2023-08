"La regina della neve" Addio all’imprenditrice Bini

La scomparsa di Luciana Bini, a 95 anni, priva il mondo dello sci di una delle figure che hanno scritto la storia degli anni ’70, dei successi imprenditoriali e turistici, oltre che sportivi, della Montagna Pistoiese, ma non solo, tutto lo sci della Toscana ha più di un motivo per esserle grato. Fu lei a volere l’"Albergone" a Pian di Novello, bello e innovativo e in anticipo sui tempi con la sua dotazione di piscina e campi da tennis, a poche centinaia di metri dalla partenza degli impianti di risalita. Anche i primi impianti di innevamento artificiale furono voluti da Luciana, a sostegno delle piste che Giampiero Danti, allora allenatore del club Jolly di Prato e poi vicepresidente degli impianti, aveva tracciato dietro alla sua richiesta. Lo racconta Andrea Formento: "A Pian di Novello fu realizzato uno dei primi impianti d’innevamento programmato dalla Ditta York, con le famose “mitragliette“, e la stazione è stata per molti anni al centro dell’attività agonistica toscana e nazionale".

Delle tre piste progettate però ne fu purtroppo realizzata solo una. L’Albergone raggiunse l’apice del successo negli anni Settanta, ma l’affermazione iniziale andò via via scemando fino a quando venne venduto e trasformato in residence. La prima opzione per realizzare l’impianto prevedeva la partenza da "La Secchia" per raggiungere il Libro Aperto, poi venne cambiata destinazione e fu realizzato nella valle del Sestaione, a Pian di Novello. Il fabbricato che ospitava biglietteria, noleggio e altri servizi, nel grande piazzale detto "La Pianaccina", fu trasformato in museo della Forestale mentre gli impianti di risalita furono smontati negli anni ’90 e poi rivenduti nell’est Europa.

Il paese di Pian di Novello ebbe, a suo tempo, uno sviluppo straordinario proprio per gli investimenti estremamente consistenti, della famiglia Poccianti, di cui Luciana, moglie di Luigi, che oggi ha 96 anni, era diventata la persona più in vista sulla Montagna, ideatrice e realizzatrice dell’imponente progetto.

I tre figli: Fabrizio, Sonia e Sandra hanno raggiunto buoni risultati nello sci, grazie alla formazione ricevuta proprio da Giampiero Danti. Sonia è arrivata fino a indossare la maglia della nazionale. Danti ricorda Luciana come una donna con una visione chiara e molto orientata al futuro, un futuro che in molti non hanno capito, che ha trasformato comunque Pian di Novello in una località turistica di successo. L’addio è per domattina, alle 10.30, a Prato, dove abitava da qualche tempo e dove vivono i familiari.

