La provincia cavalca la ripresa E offre decine di posti di lavoro

Tante e diversificate le offerte di lavoro attive sul territorio della nostra provincia. I settori sono i più disparati: dalla grafica alla ristorazione, dal turistico a quello industriale. Vediamo insieme le offerte più interessanti. Ad Agliana un’azienda tessile ricerca un tessitore con esperienza da impiegare a tempo pieno da lunedì a venerdì, con orario su turni. Si offre contratto a tempo indeterminato. Per informazioni scrivere o telefonare ad Alessandro Melani al 393 9431136 oppure inviare il proprio curriculum a [email protected] A Larciano, invece, Sara Plast Srl ricerca un operatore addetto alle materie plastiche: la persona, infatti, si occuperà di estrarre i lavorati dalla pressa, rifilarlo e confezionarlo. Il lavoro è strutturato su due turni (6-14 e 14-22) dal lunedí al venerdí. Informazioni e candidature a Luca Barghini, contattabile al numero 348 6952416 oppure all’e-mail [email protected] Alcune offerte di lavoro arrivano direttamente dalle agenzie interinali. Ad esempio, l’agenzia per il lavoro Orienta ricerca due persone da assumere come addetti alle pulizie in uffici a Pistoia, zona Sant’Agostino. Viene richiesta: disponibilità al lavoro dal lunedì al venerdì in orario 19-21, patente B ed è gradita precedente esperienza come addetti alle pulizie in uffici. Candidature al numero telefonico 0573 1984016 oppure via e-mail...