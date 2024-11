La proposta di Baroncini: "Portare una tappa del Giro d’Italia in città"

"Volevo portare in città una tappa del Giro d’Italia e una della Tirreno-Adriatico 2026. Durante la parte finale del mio mandato avevo preso contatti con Rcs- Gazzetta della Sport e avevo inserito questi obiettivi nel programma elettorale. Questo perché il nostro territorio ha una grande tradizione ciclistica. Eventi del genere danno grande visibilità ai comuni, con un ritorno importante in termini di promozione del territorio a livello mondiale, perché comunque tra addetti ai lavori e tifosi porta migliaia di presenze negli hotel, entusiasmo e lavoro anche per negozi, bar, ristoranti". Il consigliere di minoranza Luca Baroncini, (Lega), lancia una proposta di collaborazione all’amministrazione comunale nell’ottica del bene comune della città. "Come esponente della minoranza – prosegue - posso e voglio svolgere con responsabilità e diligenza le funzioni di controllo e anche di indirizzo attribuite al ruolo. Non avendo diminuito l’interesse e l’amore per la mia città, al prossimo consiglio comunale utile, proporrò quindi al sindaco Claudio Del Rosso e alla giunta di portare comunque queste due iniziative, in città nel 2026 o nel 2027, al fine di stimolare una loro azione in tema di eventi nell’interesse di Montecatini. In me non troverete mai un’ostruzionista, non mi riesce farlo. Voglio anzi, con i miei atteggiamenti e le continue iniziative, dimostrare a chi non mi ha legittimamente voluto votare che si sbagliava e che posso costituire, con un ruolo diverso, comunque una risorsa positiva per la nostra stupenda città".

La Tirreno-Adriatico è una corsa a tappe maschile di ciclismo su strada che si svolge in Italia annualmente nel mese di marzo. La prima edizione della corsa risale al 1966. È considerata la principale corsa per la preparazione della Milano-Sanremo e una delle corse più importanti di inizio stagione. Si svolge in contemporanea alla Parigi-Nizza, sempre di una settimana.

Daniele Bernardini