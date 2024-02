La Pop Art esordisce su Discover Pistoia

Per un nuovo mese che si apre, un regalo che si ripete. Torna questo sabato, 2 marzo, nelle edicole cittadine l’abbinamento gratuito de La Nazione con l’urban magazine a distribuzione mensile edito dalla Giorgio Tesi Editrice, Discover Pistoia, che, come da tradizione, propone una generosa anteprima sul mese che sarà. Copertina di questo numero di marzo dedicata non tanto a un giovane talento emergente, quanto a uno degli eventi di punta di questa stagione, ma anche di questo anno e cioè la grande mostra sulla Pop Art in Italia che aprirà i battenti a giorni nella sede espositiva di Pistoia Musei a Palazzo Buontalenti. Il numero si apre con i consueti saluti del direttore editoriale, Giovanni Capecchi, che racconta di un’iniziativa a sostegno di un progetto particolarmente caro e cioè quello del Parco Letterario Policarpo Petrocchi a Castello di Cireglio. Ma cominciamo offrendo spunti di lettura, pagina dopo pagina: si parte con i Climate Fiction Days ideati da Francesca Repossi che il 22 e 23 marzo animeranno la Biblioteca san Giorgio in un connubio tra letteratura e cambiamento climatico. E poi ancora i focus sulle attività e i bandi della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, sugli spettacoli proposti dai Teatri di Pistoia in questo nuovo mese e su alcuni minuscoli ospiti del Giardino Zoologico di Pistoia, gli insetti impollinatori, "moderni supereroi che ci permettono di mangiare la frutta, vestirci e persino curarci". Non manca la rete dei Musei Civici a parlare di sé e di "Primavera al museo", la rubrica Pistoia com’era con "Lo spettacolare scenario di piazza del Duomo" ripercorrendo origini, storia e caratteristiche di una delle piazze più belle d’Italia, la Biblioteca San Giorgio con le proposte di mostre e workshop e un nuovo personaggio "Pistoriensis" raccontato dall’occhio del fotografo Nicolò Begliomini in un progetto che ormai da tempo restituisce sì storie personali, ma anche un’idea vincente di comunità che cammina insieme e che stavolta sceglie quale protagonista Daniele D’Agostino, specializzato in food photography. Il punto lo segnano anche Coldiretti con le attività Campagna Amica, la Fondazione Un raggio di Luce e quella intitolata a Jorio Vivarelli e l’associazione Voglia di vivere. Notizie arrivano come sempre anche da fuori città, restando in provincia.

Tra le pagine di Discover si presenta infatti anche una rassegna di teatro diretta da Monica Menchi a Vignole, si racconta la partecipazione dell’ambito Valdinievole alla Borsa Internazionale del Turismo e viene lanciata la prossima mostra al Mac,n di Monsummano. Notizie arrivano anche dal Padule di Fucecchio e dall’Ecomuseo della Montagna Pistoiese. In chiusura di numero il basket, con la nuova partnership tra Estra Pistoia Basket e Fondazione Pistoia Musei, assieme anche all’agenda dei prossimi impegni di campionato per i nostri ragazzi. Dunque appuntamento sabato 2 marzo nelle edicole di Pistoia per garantirsi la propria copia omaggio di Discover Pistoia al solo prezzo del quotidiano.

l.m.