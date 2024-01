La Polizia ferroviaria ferma un latitante

Continuano i controlli nella zona della stazione e sui treni, per garantire la sicurezza di cittadini e passeggeri. Nell’ambito di uno di questi servizio, è stato arrestato dalla Polizia di Stato un latitante.

Gli agenti della Polizia Ferroviaria hanno arrestato a Pistoia un uomo di nazionalità marocchina di 35 anni.

In particolare gli agenti si sono insospettiti dal suo atteggiamento in quanto l’uomo, alla vista della pattuglia, tentava di evitarla nascondendosi tra i numerosi passeggeri in arrivo con un treno proveniente da Firenze.

L’uomo, fermato per un controllo, nervoso e in difficoltà tanto da non essere in grado di fomire la motivazione della sua presenza in città, si contraddiceva più volte sulla sua effettiva residenza e sulle proprie generalità.

Gli agenti, a seguito di una serie di riscontri sui documenti in suo possesso e sulle scarne informazioni da lui fomite, hanno accertato che l’uomo, gravato da numerosi precedenti, era da ricercare e che su di lui pendeva un mandato di cattura emesso dal Tribunale di Lucca.

Terminati gli atti il 35enne è stato condotto presso il carcere di Prato