La Pistoiese preleva il portiere Mosti dallo Spezia. Il classe 2006 arriva con la formula del prestito

Fra poche ore arriverà il momento di tornare in campo per la ripresa dei campionati: la sosta natalizia è ormai agli sgoccioli. Gli ultimi squilli per le formazioni di Pistoia e provincia sono tuttavia arrivati dal mercato. Cominciando dalla Serie D, dove la Pistoiese ha è pronta a ufficializzare l’arrivo di un portiere. Si tratta di Nicola Mosti, classe 2006 di proprietà dello Spezia che. Mosti arriva in arancione con la formula del prestito.

In Promozione, il Casalguidi nei giorni scorsi ha aggiunto al proprio organico il portiere Edoardo Giuntini. Anche se proprio ieri la società è rimasta orfana di Vittorio Grani, ex allenatore e dirigente nonché figlio di quello Stefano Grani che al Milan era il fisioterapista dell’allora mister rossonero Massimiliano Allegri.

In Prima categoria, l’AM Aglianese ha chiuso le operazioni con l’innesto di Matteo Foresta, difensore trentunenne ex Intercomunale Monsummano, un innesto di spessore che f compiere un deciso salto di ualità a tutto il pacchetto difensivo. L’AM Aglianese ha poi salutato il centrocampista Andrea Agostiniani, trasferitosi all’Atletico Casini Spedalino. Mercato chiuso anche per il Quarrata, che dopo l’arrivo dell’attaccante Jonathan Campagna risalente allo scorso novembre ha deciso di non effettuare altre operazioni nemmeno in sostituzione a tutti gli effetti del convalescente Edoardo Cortonesi.

Scendendo invece in Seconda categoria, tris di arrivi per il Giovani Via Nova: si tratta di Lorenzo Venturini, Gabriele De Nisco e Niccolò Bertelli, al quale sarà chiesto di dare un contributo per far sì che la squadra possa risalire la china e raggiungere l’obiettivo-salvezza con meno patemi.

Il Chiesina Uzzanese ha infine già annunciato e fatto debuttare Alessio Testa: la banda Salvadori sogna le zone nobili della graduatoria.

Chiusura con la Terza categoria, con Andrea Mugnaini arrivato allo Sporting Casini dai pratesi del Mezzana. E c’è il Cerbaia, che tramite il direttore sportivo Alessio Lustri ha messo a segno tre colpi: il club potrà contare sul centrocampista classe 2005 Federico Vai dalla Promozione (ex Lampo Meridien) sull’esterno del 2001 Catalin Fodor (proveniente dallo Sporting Lazzeretto) e del centrocampista ventitreenne Andrea Moustafa, che nella scorsa annata ha militato in Prima categoria con il Tempio Chiazzano. Ha invece lasciato il gruppo l’attaccante Thomas Zapparata, trasferitosi al Lazzeretto.

Giovanni Fiorentino