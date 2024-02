La Pietra soddisfatto: "Un passo fondamentale"

"Il Ddl florovivaismo passa alla Camera e ora aspettiamo l’approvazione del Senato. Senza neanche un voto contrario abbiamo raggiunto l’obiettivo strategico per il settore che ci eravamo prefissati e al quale lavoravamo da più di un anno". Queste le considerazioni del sottosegretario al ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Patrizio La Pietra.

"Insieme al ministro Lollobrigida avevamo preso l’impegno con gli operatori del comparto florovivaistico per creare un quadro normativo in grado di disciplinare al meglio il settore – sottolinea La Pietra –. Con l’approvazione del disegno di legge delega, abbiamo fatto un passo fondamentale a sostegno di un segmento strategico per l’agricoltura italiana. Con il Ddl Florovivaismo il governo intende adottare entro alcuni mesi dall’approvazione del provvedimento uno o più decreti legislativi per costituire un quadro normativo organico in materia di coltivazione, promozione, commercializzazione, valorizzazione e incremento della qualità e dell’utilizzo dei prodotti del settore florovivaistico, grazie anche all’apposita costituzione presso il Masaf di un ufficio che elaborerà un Piano nazionale".

"L’obiettivo che ci siamo prefissati è di aggiornare il quadro normativo – chiude La Pietra –, puntare sulla ricerca, la sperimentazione e l’innovazione tecnologica, che tenga nel giusto conto anche la necessità di coniugare produzione e rispetto dell’ambiente. Altra priorità del Ddl Florovivaismo sarà quella di esaltare la peculiarità della produzione italiana, tramite l’adozione di un marchio che evidenzi l’eccellenza made in Italy".