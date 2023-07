La palestra sarà pronta a settembre

Un cantiere annunciato circa un triennio fa che è più volte stato oggetto di discussione in consiglio comunale, con l’opposizione di centrosinistra che aveva puntato il dito contro l’aumento dei costi rispetto al 1.900.000 euro iniziali (dovuti essenzialmente al rincaro delle materie prime nel post-Covid, a quanto sembra). Ma che a questo punto è ormai in dirittura d’arrivo: con l’aggiudicazione della fornitura e della posa in opera della tribuna e delle attrezzature sportive, l’operazione è entrata nella sua fase finale e l’auspicio dell’amministrazione è quello di poter tagliare il nastro nelle prime settimane del prossimo settembre. Questo il punto sulla ristrutturazione e sulla conseguente riqualificazione energetica della palestra di Casalguidi, stando perlomeno agli sviluppi degli ultimi giorni. Martedì scorso è stato infatti affidato l’incarico per la messa a punto della tribuna e per la fornitura degli attrezzi ginnici, a fronte di un esborso di circa 119mila euro. E sarà sostanzialmente l’ultimo intervento di rilievo rientrante nel lotto, visto che gli interventi strutturali sull’edificio sono ormai conclusi. Detto della tribuna, all’elenco manca solo l’installazione dei pannelli fotovoltaici sul tetto dell’edificio scolastico, che nel migliore dei casi potrebbe comunque concretizzarsi entro la fine del mese in corso.

"I lavori stanno andando avanti – ha confermato a tal proposito l’assessore ai lavori pubblici Alessio Gargini (nella foto) – e siamo ormai alle battute finali. Restiamo fiduciosi".

Giovanni Fiorentino