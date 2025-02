La palestra al Bottegone. Basket Junior

Concluso l’iter burocratico, la palestra "Martin Luther King" di via Santi a Bottegone passa in gestione per i prossimi tre anni, con possibilità di proroga per altri 24 mesi, a Bottegone Basket Junior, la società che si occupa del settore giovanile giallonero oramai da tempo e che proprio in quella struttura ha il suo quartier generale. L’ufficialità arriva da una determina dirigenziale del Comune di Pistoia che spiega come l’amministrazione avesse avviato la consultazione per l’affidamento dell’impianto con ben 39 associazioni e società sportive dilettantistiche del territorio. Il contratto che viene stipulato prevede un totale di spese di gestione e manutenzione – riferita soltanto a quella ordinaria – di circa 79mila euro, che potrebbero diventare poco meno di 132mila euro qualora si arrivasse anche alla proroga per il quarto e quinto anno. La palestra "King" è una delle più frequentate di tutto il territorio comunale e, soprattutto nei prossimi mesi, dovrà convivere con l’apertura del cantiere per la realizzazione di un’altra palestra adiacente che rientra nel progetto di "Bottegone Smart City". Alla società locale, quindi, toccheranno le operazioni di guardiania dal pomeriggio fino a tarda sera (fino alle 16 l’impianto è a disposizione della scuola) e la manutenzione straordinaria.

S.M.