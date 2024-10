La nuova vita di Villa Benti. Il ricordo delle Fiamme Gialle: "Qui la nostra storica sede"

"In questa piazza San Lorenzo, in questa Villa Benti, la Guardia di Finanza ebbe una delle sue prime sedi da quando nel 1931 fu restituita la presenza del Corpo nella città". Ha esordito così il comandante provinciale delle Fiamme Gialle pistoiesi, colonnello Stefano Lampone, inaugurando ieri, alla presenza delle massime autorità locali civili, militari e religiose, la targa posta sulla facciata di Villa Benti, della quale si sono da poco conclusi gli interventi di restauro. "La sede è rimasta a Villa Benti dal 1937 fino al 1975. Una bella fetta di storia, sia d’Italia che della comunità locale, quella che è stata seguita dai finanzieri, che hanno vissuto ed operato in questa caserma. Con il Comune – ha detto ancora il comandante – si è pensato di chiudere il circuito delle celebrazioni del 250esimo anniversario proprio apponendo questa targa commemorativa, che è stata voluta dall’Amministrazione".

Un legame profondo, quello tra la nostra città e la Guardia di Finanza, che proprio in questo ultimo periodo ha ritrovato nuovo vigore, non solo per i festeggiamenti riguardanti il 250° anniversario di fondazione del Corpo, che a Pistoia si sono articolati in diversi e partecipati appuntamenti, ma anche per il ruolo importante che le Fiamme Gialle rivestono nell’assicurare il buon utilizzo dei fondi destinati alla nostra provincia nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Un ruolo che è stato ricordato e sottolineato anche dal sindaco Alessandro Tomasi. "Proprio sul lavoro del Pnrr – ha dichiarato il sindaco - la Finanza sta facendo con noi un lavoro silenzioso e sotterraneo di controllo, attraverso un protocollo e il lavoro stretto con i nostri uffici, per verificare come si spendono questi denari che sono importanti e cospicui, ma che i nostri ragazzi dovranno nel tempo ripagare, perché sono soldi che l’Europa ci ha dato, ma che devono essere in parte restituiti. Quindi è molto importante controllare su come vengono spesi e che non vadano in mano alla criminalità . Questa targa è modo per dire grazie alle Fiamme Gialle anche questo importante lavoro".

"In questo edificio - si legge nella targa posta sulla facciata di Villa Benti - ebbero sede i comandi della Guardia di Finanza di Pistoia dal 1937 al 1975. In occasione del 250° anniversario della fondazione del glorioso Corpo, l’Amministrazione comunale riconoscente onora tutte le "Fiamme Gialle" che, nel tempo, hanno dedicato il loro servizio alla tutela della legalità in questa città".

Patrizio Ceccarelli