La Nazione sarà con voi sul "pratino"

Un salotto verde dove poter respirare a pieni polmoni il futuro. Sembra un incantesimo quello che nottetempo trasforma ogni volta le piazze in un giardino. Ma per immaginare la città di domani, in realtà, non basta la fantasia. Serve piuttosto concretezza, quella propensione al dialogo che rende l’essere umano tale. Ecco perché ieri, proprio in questa cornice fatata, si è dato forma a un sogno, di comunità: presto in un ex vivaio sorgerà un "Naturart village" dove Pistoia e i pistoiesi avranno spazio per crescere superando confini, limiti e auto-limitazioni. Intanto però divertiamoci oggi con una domenica sul “pratino“. La Nazione, il vostro giornale, vi accompagnerà.