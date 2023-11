La Municipale in sopporto degli alluvionati

Da mercoledì scorso, una pattuglia della Polizia Municipale di Pistoia presta servizio nei comuni di Quarrata e di Campi Bisenzio, nei giorni scorsi duramente colpiti dall’alluvione. Lo stabilisce un decreto firmato dal sindaco Alessandro Tomasi, che mette a disposizione gli agenti del Comando di via Pertini per supportare e coadiuvare le strutture locali delle due realtà nell’affrontare le criticità conseguenti al maltempo, a tutela della sicurezza urbana. Il servizio nelle zone alluvionate si protrarrà fino al 7 dicembre. Le pattuglie sono attive secondo le richieste di supporto attivate e coordinate dalla Protezione Civile. Avranno il compito, tra i molti, di presidiare le strade e i punti maggiormente a rischio, scortare i mezzi di soccorso in circolazione, prevenire atti di sciacallaggio nelle abitazioni alluvionate.