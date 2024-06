La mossa della Pistoiese. Nasce il settore giovanile

Ripartire dalle fondamenta per dare un futuro ai giovani calciatori pistoiesi: è con questo obiettivo che la Fc Pistoiese ha annunciato la ripartenza del settore giovanile. Tra coloro che ci sono stati e che ancora ci saranno c’è Filippo Baragli, che dopo aver svolto un eccellente lavoro nella scorsa travagliata stagione è stato riconfermato nel ruolo di responsabile del settore agonistico. La new entry è invece Renato Galli, già noto tra Pistoia e Prato e con trascorsi nelle file di Juventus, Roma e Fiorentina. Saranno loro due a coordinare il lavoro delle molte squadre che saranno ai nastri di partenza nella nuova stagione.

In particolare, a rappresentare l’Fc Pistoiese saranno le categorie Under 19 (Juniores), Under 17, Under 16, Under 15, Under 14, Esordienti 2012, Esordienti 2013, Pulcini 2014, Pulcini 2015, Primi Calci 2016, Primi Calci 2017 e Piccoli Amici 2018. Prenderanno forma anche tre formazioni femminili: la prima squadra parteciperà al campionato di Promozione, mentre per il giovanile ecco Under 17 e Under 15, assieme ad una squadra di calcio a cinque che militerà in Serie C2.

Il primo appuntamento della stagione sarà un Open Day presso lo Stadio Marcello Melani il 3 e 4 luglio, dalle 18 alle ore 20, riservato ai bambini nati dal 2015 in poi. Come sottolineato a più riprese dalla stessa società arancione, sarà fondamentale la collaborazione con le altre realtà del territorio e con l’amministrazione comunale in particolare sulla questione impianti sportivi. A tal proposito, la Pistoiese ha anche annunciato di aver presentato regolare domanda, nel mese di maggio, per prendere parte all’allocazione dei campi comunali. Tornando all’organigramma, Sacha Innocenti ricoprirà il ruolo di Responsabile Scuola Calcio e Academy, mentre la figura di riferimento per il femminile sarà Daniele Mangoni. L’intera attività vedrà come supervisore Giampaolo Pazzini, il quale detterà le linee guida per la crescita del settore giovanile lavorando a stretto contatto sia con la prima squadra che con partner esterni.

La volontà della Pistoiese è quindi quella di creare una filiera che possa alimentarsi anno dopo anno in modo autonomo, col fine ultimo di mettere a disposizione della prima squadra ragazzi pronti all’uso e con valori tecnici importanti. Una prima squadra per quale la società sta lavorando quotidianamente, seppur sotto traccia. Nella giornata di ieri ha fatto capolino in città il futuro allenatore Domenico Giacomarro, che ogni probabilità sarà annunciato solamente dopo il 30 giugno. Una prima chiacchierata comunque importante per dettare le linee guida in ottica di costruzione della rosa.

MF