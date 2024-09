La morte di Luciana. Pilastro della comunità: "Una vita per gli altri"

È grande il cordoglio della comunità di Quarrata e di tutta Pistoia per la scomparsa di Luciana Pecorini, colonna portante di Avis Quarrata, che si è spenta nella propria casa all’età di 85 anni. Negli ultimi mesi si erano aggravate le sue condizioni di salute, fino al pomeriggio di domenica 1 settembre, quando il suo cuore ha cessato di battere. Nata a Reggio Emilia, Luciana aveva trascorso insieme alla sorella Carla gli anni dell’infanzia e dell’adolescenza cambiando spesso residenza in varie città a causa del lavoro del padre Giuseppe Pecorini, maresciallo dei Carabinieri di origine quarratina, finché nel ‘56 la famiglia si era trasferita stabilmente Quarrata. Le vicende della sua famiglia hanno ispirato anche Laura Vignali nel libro "Il cappotto del babbo", dove racconta la storia del padre di Luciana e Carla che nel 1943 fu internato nel campo di concentramento di Brema in Germania per non aver accettato l’arruolamento nell’esercito tedesco. Luciana, insieme alla sorella Carla è stata tra le fondatrici, nel 1961 all’interno dell’allora ospedale Caselli, dell’associazione dei donatori di sangue, ricoprendo varie cariche operative, tra cui quella di tesoriera. Figura di riferimento dell’associazione, vi ha prestato la sua opera fino a pochi anni fa, partecipando attivamente all’andamento dell’associazione. Come la sorella, con la quale ha sempre vissuto, ha sempre dato il suo contributo alla vita sociale della città.

È stata l’ispiratrice e fondatrice del gruppo che con impegno ha raccolto i fondi per edificare la "Casa Oami di Quarrata". Ha partecipato a molti viaggi a Lourdes accompagnando i malati con l’Unitalsi e facendo parte anche di Aido (associazione donatori di organi). Grazie alla sua intraprendenza è stata la prima donna agente di commercio a Quarrata insieme alla sorella nel settore della maglieria. "Giornata triste per la nostra comunità – ha scritto il sindaco Gabriele Romiti - Se ne è andata Luciana Pecorini, donna straordinaria e un esempio da seguire per tutti noi. Le mie personali condoglianze e di tutta l’amministrazione comunale alla sorella Carla, amorevole presenza sempre al suo fianco". Le esequie di Luciana Pecorini si terranno oggi, martedì 3 settembre alle ore 16 nella chiesa di San Giuseppe Artigiano in Violina, partendo dalle Cappelle del Commiato della Misericordia a Quarrata.

Daniela Gori