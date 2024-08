La Montagna in lutto per : "Basetta"

Si chiamava Giampaolo Remo, ma per tutti era Basetta. A Bardalone ha vissuto e dedicato amore e passione, abbondantemente ricambiati da una comunità che in lui si è specchiata spesso e anche volentieri. Del grande team dei ragazzi che hanno contribuito alla leggenda di Mauro Nesti e dei suoi incalcolabili successi, Paolo era rimasto l’ultimo testimone tra quelli della prima ora. Non è possibile ricordarlo diversamente che immerso nel motore della macchina di Mauro Nesti. Sì perché Basetta con le macchine del campione e amico Mauro Nesti, ci parlava e spiegava come assecondare il pilota. Gran parte dei piloti di rango dell’epoca ricorrevano alla mano magica di Basetta, i nomi sono quelli di Grimaldi, Scola, Fernandez e tanti altri, quelli che all’epoca dettavano legge nel mondo delle corse in salita. Mauro e Paolo però nella leggenda dell’automobilismo ci sono entrati dalla porta principale, a suon di vittorie, dando vita a un sodalizio veramente straordinario. Paolo era un finto burbero, forte di una battuta perennemente spiazzante. La leggenda racconta che una volta, dopo essere stato rimproverato dicendogli: "Paolo cambia" lui fece il gesto di cambiare marcia, si alzò e andò via, potente nell’ironia e ancora di più nell’umanità, nel paese è sempre stato amato senza se e senza ma, Basetta non si tocca. A dare la notizia della sua morte, avvenuta ieri, a 82 anni, è stato il figlio Gianni. Il funerale sarà celebrato questo pomeriggio alle 15

nella chiesa di Bardalone, per proseguire poi per il crematorio di Firenze. Negli ultimi tempi la salute non lo aveva sorretto molto e la malattia lo aveva fiaccato, si è spento in casa, come avevano desiderato sia lui che i familiari.

A.N.