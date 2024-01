La missione di fine mandato: "La nuova scuola primaria aperta"

Inaugurare, entro la fine del mandato, la nuova scuola primaria di via Mallemort de Provence, che avrà cinque classi fruibili da 125 alunni nell’anno scolastico 2024-2025. È il grande obiettivo del sindaco di Agliana Luca Benesperi e della sua giunta, dopo il 2023 chiuso con la grande soddisfazione per l’acquisto dei locali per la nuova biblioteca comunale. La nuova scuola primaria, i cui lavori procedono spediti, costa oltre due milioni di euro, è finanziata con risorse dell’amministrazione comunale, tramite mutuo, ed ha ottenuto 500mila euro dalla Regione e un contributo della Fondazione Caript. Sempre entro la fine del mandato, che scade a giugno, è previsto l’inizio dei lavori di riconversione in asilo nido dell’ex cucina centralizzata di via Bellini, costo sui 500mila euro circa finanziati dal Pnrr. Altre opere già avviate e finanziate dal Pnrr si dovrebbero concludere entro l’estate: messa a norma e parziale rifacimento degli spogliatoi dello stadio Bellucci (quasi mezzo milione di euro), riqualificazione sismica della palestra alla scuola don Milani di Spedalino (oltre 600mila euro). Ci sono poi progetti in attesa di graduatoria per i finanziamenti del Pnrr, la cui realizzazione è prevista nel piano triennale 2023-2025. Queste le opere. Demolizione e ricostruzione della scuola materna di San Michele (900mila euro di cui 92mila per la progettazione già assegnati), ampliamento della scuola materna di Spedalino (un milione e 575mila euro), adeguamento sismico della materna di via Bellini (820mila euro), nuova scuola materna in via Mallemort, adiacente alla nuova primaria in costruzione (880mila euro). Come si può vedere, un piano di investimenti che mette al centro l’edilizia scolastica, come hanno sempre ribadito Luca Benesperi e la sua giunta. Per altre opere sono attesi finanziamenti nell’ambito della Rigenerazione urbana: riqualificazione piazze Gramsci e IV Novembre (400mila euro), completamento della sistemazione sponde al parco Pertini (660mila euro), riqualificazione della pista di atletica (600.mila euro), riqualificazione del parco di Carabattole (350mila euro), riqualificazione del campo sportivo sussidiario Franchi in sintetico (oltre un milione di euro). Sono, inoltre, attesi finanziamenti statali per l’adeguamento sismico del vecchio e del nuovo palazzo comunale, per un totale di un milione e 900mila euro.

"I prossimi mesi saranno decisivi per i progetti legati al Pnrr - dice Benesperi -. Siamo soddisfatti dei risultati ottenuti finora e abbiamo tutti i progetti preliminari già pronti per le opere in attesa di finanziamenti. C’è tanta soddisfazione per i risultati ottenuti, per merito degli uffici che hanno fatto progetti spendibili – sostiene -, ma anche di noi amministratori che ci abbiamo creduto. Raccoglieremo i frutti di questa tenacia e del nostro impegno. Comunque - conclude - auspichiamo di lasciare in dote a chiunque verrà progetti e idee concrete per il futuro di Agliana".

Piera Salvi