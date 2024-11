La "Melani" brillerà di luce nuova e a basso consumo energetico

Luci tutte nuove alla scuola media Melani dove verranno sostituite le lampade esistenti per migliorare l’illuminazione e risparmiare energia elettrica. L’intervento di "relamping" (questo l’anglismo con cui viene tecnicamente definita la sostituzione delle lampade tradizionali con quelle a basso consumo) ha un costo previsto di 130mila euro che verrà coperto in gran parte da un contributo statale proveniente dal Gse (Gestore dei sevizi energetici), una società interamente partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il Comune ha indetto una gara per l’affidamento dei lavori che verrà gestita tramite la piattaforma regionale Start. I lavori alla base della procedura concorrenziale sono stimati in 81mila euro ai quali vanno aggiunte le spese per la progettazione, per le valutazioni di natura tecnica sugli impianti, per l’Iva e per le somme a disposizione previste in ogni opera pubblica per eventuali imprevisti. Agli impianti elettrici della scuola verrà applicato un sistema di tipo domotico in modo da ottimizzare i consumi. L’intervento programmato alla scuola media è del tutto simile a quello già effettuato alla scuola elementare Nerucci. E’ un ulteriore passo nel programma dell’amministrazione Comunale per il miglioramento energetico degli edifici pubblici, municipio compreso. Un robusto intervento per migliorare i consumi energetici è stato compiuto anche nell’edificio della scuola dell’infanzia di via Rodari, l’ex asilo nido, che ospita da qualche anno la materna della Stazione. Avvalendosi di un finanziamento ottenuto dal ministero dell’interno (90mila euro all’anno per cinque anni), il Comune ha sostituito gli infissi e realizzato un cappotto termico. Nel progetto è prevista anche una nuova centrale termica. Gli interventi sulle scuole compiuti dal Comune negli ultimi anni hanno riguardato soprattutto il miglioramento sismico. Anche per la media Melani, dove è prevista la sostituzione delle lampade, è allo studio un massiccio intervento di miglioramento sismico. L’amministrazione è orientata alla demolizione e ricostruzione dell’intero edificio, un’opera del costo di due milioni e 300mila euro per la quale occorrerà cercare finanziamenti regionali o statali.

Giacomo Bini