La malattia è squilibrio Lezioni di benessere

Tre incontri guidati per trovare o ritrovare il benessere personale e interpersonale. Primo di tre appuntamenti, martedì alle 17.30 nella Sala Manzini della Biblioteca San Giorgio condotto dalla dottoressa Marzia Lucherini. In tutte e tre le date sarà adottato un metodo integrato al Ben-Essere, dove Lucherini esporrà una metodologia di ascolto del sé, partendo dall’assunto che siamo quel che mangiamo e sopratutto quel che pensiamo. Parlerà di come, congruentemente a se stessi, sia più facile diventare ciò che il proprio ‘io’ ha sempre saputo. I partecipanti saranno affiancati, quindi, da un coach che li aiuterà a cambiare e ne vedrà i risultati nei due incontri successivi, il 6 e il 13 giugno. La partecipazione è libera, fino al raggiungimento di venti richieste. Per iscriversi, inviare una mail all’indirizzo [email protected] indicando il proprio nome, cognome e numero di tessera della biblioteca. Chi non è ancora iscritto alla biblioteca, potrà comunque inviare la richiesta di partecipazione e perfezionare l’iscrizione prima dell’inizio dell’incontro stesso. Marzia Lucherini è approdata alla medicina naturale molti anni fa. Ha applicato su se stessa e sui suoi pazienti un ascolto attivo che l’ha portata a diventare Life Coach del Benessere. La malattia, afferma, è per definizione ‘perdita di equilibrio’ che il corpo cerca di farci capire.

l.m.