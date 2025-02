La Magia torna a splendere insieme a Buren

Due anni dopo, il cancello si riapre. E lo fa potendo riportare quella bellezza che regnava anche allora, quando a transitarvi e soggiornarvi fu la potente famiglia dei Medici. Otto marzo 2025: sarà questo il primo giorno di riapertura ufficiale del complesso di Villa La Magia a Quarrata, un momento atteso che arriva dopo un imponente cantiere che ha interessato il sito (dal 2013 patrimonio Unesco) riportandolo praticamente a nuovo. Non un giorno casuale: in quella stessa data è fissata l’inaugurazione della mostra "Daniel Buren: fare, disfare, rifare", realizzata dalla Fondazione Pistoia Musei e dedicata all’artista francese il cui segno è ben presente nel giardino della Villa, con la fontana monumentale e perfettamente riconoscibile per via delle arcinote bande verticali (sempre larghe 8,7 centimetri) cui Buren ricorre ormai da decenni. Il percorso espositivo della mostra si snoderà infatti anche nel parco esterno di Villa La Magia dove sarà possibile visitare l’opera di Buren, recentemente restaurata per l’occasione grazie anche a un contributo della Fondazione Caript.

Alla prima data dell’8 marzo, seguirà quella del giorno successivo, 9 marzo, sempre alle 16, e in entrambi in casi in modalità visita guidata. Sarà possibile accedere agli interni, visionare la collezione permanente d’arte contemporanea "Lo Spirito del Luogo" all’interno del parco-museo della Villa e la collezione Giuseppe Gavazzi (ospitata nei locali della Tinaia), mentre sarà escluso il giardino poiché il nuovo prato è stato appena seminato e quindi non è calpestabile. I lavori sono stati finanziati nell’ambito del Pnrr (2 milioni di euro), con l’aggiunta di una quota parte del Comune di Quarrata (382mila euro). I cantieri hanno permesso di restituire nuova vita al viale di accesso con la relativa illuminazione, alle sculture e alle pietre del giardino, con interventi sul portale monumentale di via Vecchia Fiorentina evidenziando gli antichi intonaci colorati, sul muro di contenimento del giardino a parterres con la rimozione dei vecchi puntelli in calcestruzzo, sulla Cappella di Santa Verdiana, struttura neogotica, interamente restaurata all’esterno con il ripristino dei colori originali dell’intonaco. Inoltre sono stati restaurati la piccola dea del Ninfeo, le due fontane del giardino a parterres e del cortile interno, la vasca del lago del giardino romantico. Sono state inoltre reimpiantate specie tipiche delle ville medicee toscane – rose, bulbose, alberi da frutto, agrumi – a oggi scomparse dalla Magia. "Ringrazio la Soprintendenza e le province di Pistoia e Prato. E’ stato un restauro finalizzato alla tutela, al recupero e alla valorizzazione di un patrimonio a disposizione di tutta la comunità che il Comune ha il dovere di conservare – afferma il sindaco di Quarrata Gabriele Romiti -. Sono sicuro che il complesso continuerà a essere un’attrattiva turistica importante, oltre a un patrimonio che i quarratini continueranno a vivere ogni giorno". Per informazioni e prenotazioni 0573.771500; [email protected]

linda meoni