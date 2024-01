La Magia, Raciti, palestre e scuole. Corsa ai lavori, il Pnrr vale 8 milioni

Oltre 8 milioni di euro, fra interventi eseguiti, in esecuzione e in programma. Tanto vale il Pnrr per Quarrata, stando perlomeno ai dati resi noti nel Documento Unico di Programmazione 2024-2026. Fra quelli di importo superiore al milione di euro, il più prossimo alla fine sembrerebbe il maxi-intervento di restauro in corso a Villa La Magia, che vede un contributo di circa 2.384.000 euro e che secondo i programmi dovrebbe chiudersi entro la fine dell’anno in corso. C’è ovviamente l’operazione che dovrà cambiare il volto del Polo Tecnologico, per un disegno che prevede fra le altre cose la realizzazione di una sala teatrale, cinematografica e per convegni da 217 posti a sedere. In questo caso, il finanziamento richiesto ammontava a 2.800.000 euro, l’opera è stata assegnata nei mesi scorsi e il termine del cantiere è stato fissato per il 31 marzo del 2026. Stessa scadenza prevista anche per quanto concerne il "restyling" che subirà il sussidiario del Raciti: il piano prevede com’è noto l’ampliamento delle dimensioni del campo da gioco (compatibilmente con la superficie di proprietà comunale disponibile) ed il rifacimento completo del fondo con la realizzazione di un manto in erba sintetica e dell’impianto di illuminazione: contributo di 2.450.000 euro, assegnazione concretizzatasi anche in questo frangente lo scorso anno. Spazio anche all’edilizia scolastica, sempre nel documento che illustra le priorità da attuate tramite il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: ci sono i 160mila euro per la realizzazione di un impianto fotovoltaico sul tetto della scuola Caramelli e della palestra di Santonuovo, con i lavori che si dovrebbero chiudere entro il prossimo 31 dicembre. In programmazione c’è però anche l’efficientamento energetico della scuola Santa Lucia: finanziamento richiesto di 480mila euro, termine ultimo fissato per il 31 gennaio del 2025. Sono infine in fase di rendicontazione un paio di interventi relativi alla digitalizzazione dei servizi del Comune, per un valore complessivo di poco inferiore ai 100mila euro.

Giovanni Fiorentino