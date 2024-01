La magia della Befana. Trentesima edizione. I Vigili del Fuoco pronti: "Incanteremo i bimbi"

Tutto pronto per La Festa della Befana a Pistoia che quest’anno compie 30 anni. Per adesso gli sguardi verso il cielo non stanno ancora guardando l’anziana signora scendere dal campanile ma invocano clemenza e collaborazione da parte del meteo. La speranza è quella di poter festeggiare insieme il bel traguardo per la vecchietta amata da grandi e piccini, che ogni anno in piazza del Duomo regala emozioni, sorrisi e gioia. L’evento è nato e organizzato dalla volontà dalla sezione di Pistoia dell’Associazione nazionale Vigili del Fuoco con la compartecipazione e il contributo economico del Comune di Pistoia e la collaborazione del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco. "È il primo anno per me qui a Pistoia, sapevo di questa manifestazione e adesso che ho parlato con i colleghi qui, ho capito che è uno degli eventi più seguiti e più belli della città - ha commentato Fabrizio Priori, comandante dei Vigili del Fuoco Pistoia -, perché mette insieme i Vigili del Fuoco in quanto organo tecnico, che quindi utilizza manovre per soccorrere persone, in un contesto di festa. Questo è molto bello, perché fa capire che facciamo soccorso, aiutiamo le persone in difficoltà, ma siamo vicini alla popolazione anche in momenti di gioia come questo per i bambini. Mi affido ai ragazzi del Comando che sono molto preparati, ormai è un evento collaudato".

Ripreso lo scorso anno dopo i due di stop dati dalla pandemia, è uno degli eventi più attesi in città. Domani quindi un’altra giornata speciale per i bambini. La manifestazione, gratuita, prenderà il via dalle 16,15 in piazza del Duomo con l’animazione di Lorenzo Branchetti di Rai Yoyo che ogni giorno conduce il programma per bambini La posta di Yoyo. L’attesa della discesa della vecchietta sarà allietata dalla musica italiana con L’orKestraccia Light formata da Elio Capecchi (voce e chitarra), Enzo Panichi (batteria), Leo Ricotti (chitarra), Andrea Marianelli (contrabbasso) e Jacopo Ciani (violino). Al mattino è prevista in piazza l’iniziativa Girogioco a cura dei Rioni cittadini: i bambini potranno portare un giocattolo in buone condizioni e sceglierne un altro. A partire dalle 15 sarà possibile entrare in piazza, fino ai limiti di capienza previsti, per cluo della manifestazione che prenderà il via dopo i saluti istituzionali. E poi lo spettacolo: la Befana partirà dalla Torre di Catilina per raggiungere il campanile e da qui, da un’altezza di circa 30 metri, scenderà aiutata, come di consueto, dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco e dall’Associazione nazionale Vigili del Fuoco di Pistoia. L’ingresso in piazza del Duomo sarà consentito esclusivamente da via XXVII Aprile (nei pressi della Torre di Catilina) e via Roma, così da permettere un’uscita agevolata in caso di necessità. Alle persone con disabilità è riservato l’ingresso da Ripa del Sale dove saranno presenti volontari per aiutare a raggiungere l’area a loro dedicata davanti alle logge del Palazzo comunale. Molte le associazioni di volontariato che saranno presenti per prestare aiuto alla manifestazione. "Sono 30 anni che a Pistoia si svolge la Festa della Befana e a distanza di così tanto tempo questa manifestazione è sempre una grande attrazione per i pistoiesi, ma anche per i turisti presenti in questo periodo" ha evidenziato l’assessore al turismo e alle tradizioni Alessandro Sabella.

Gabriele Acerboni