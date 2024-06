La magia del ’Porrettana Express’. Quattro nuovi viaggi da sogno: "Ma potrebbero essere gli ultimi"

Due treni "kids", un "magic express" e uno dedicato ai luoghi di Tiziano Terzani, nei vent’anni dalla sua morte. Sono quattro in tutto le proposte raggruppate nell’unico calendario "Porrettana Express" (biglietti già in vendita su www.porrettanaexpress.it), l’iniziativa nata nel 2019 allo scopo di promuovere la nostra montagna e il suo patrimonio, insieme a una delle più suggestive linee ferrate d’Italia, la Porrettana appunto, il tutto a bordo di convogli storici, per rendere il viaggio ancor più indimenticabile esperienza. Il format è rodato: si parte dal Deposito Rotabili Storici con una visita guidata alla collezione, ci si sposta all’attigua stazione dei treni da dove comincia il viaggio in direzione Appennino (con destinazioni d’arrivo sempre diverse) e si gode dell’animazione a bordo e a terra.

Sono in particolare le famiglie ad apprezzare la proposta, ma i percorsi sono davvero rivolti a tutto il pubblico indistintamente essendo ognuna delle quattro date una opportunità per riscoprire in una veste insolita luoghi che già conosciamo. Primo viaggio il 23 giugno, segmento kids, diretto a Pracchia, con fermate a Castagno e Piteccio, a bordo del quale i piccoli passeggeri potranno scoprire l’affascinante storia dell’ingegner Protche e della sua amata Selvaggia. Il 7 luglio ecco l’omaggio "viaggiato" a Tiziano Terzani con destinazione Orsigna (la meta si raggiunge con un tratto finale via autobus), a respirare l’aria di quell’amato luogo tra mulini e carbonaie. Ultimi due appuntamenti a settembre, il primo il 15 con il "Porrettana Magic Express" (realizzato con il supporto del prestigiatore Francesco Micheloni) in compagnia di alcuni dei personaggi più amati di Harry Potter. Il viaggio si concluderà a Porretta ma l’esperienza proseguirà nella sala cinema dove si terrà un vero e proprio spettacolo di magia con il cast ormai ‘di casa’ del Pistoia Magic, quindi Francesco Micheloni, Tiziano Cellai e il Mago Leo. Il 21 settembre ultima corsa ‘kids’ verso Pracchia con visita ai luoghi dell’Ecomuseo della Montagna Pistoiese per riscoprire le antiche tradizioni in quelli che sono i luoghi simbolo del circuito, la ferriera, la ghiacciaia, i mulini e la carbonaia.

A tirar le fila di questa iniziativa che ha dato prova in più di una occasione di funzionare alla grande c’è l’impresa sociale Germina, con TransApp, Comuni di Pistoia e San Marcello Piteglio, Fondazione Caript, Regione Toscana con Toscana Promozione, Fondazione Fs e Fs Treni Turistici Italiani. Un lavoro che gode del supporto anche di tante piccole realtà associative locali della montagna, ma che certamente ha bisogno di basi ancor più solide su cui poter poggiare. Diversamente il rischio è che la programmazione possa interrompersi. Forse anche già l’anno prossimo, come ha spiegato con profondo rammarico il presidente di Germina, Enzo Ciano. "Avremmo voluto proporre ulteriori date, ma l’assenza di una progettualità pluriannuale non ce lo ha permesso. È concreto il rischio che questa possa essere l’ultima edizione del Porrettana Express".

linda meoni