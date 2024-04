La linfa del terzo settore. Ecco tutti i progetti del bando di Cesvot: "Ripartire con i giovani"

I giovani attori protagonisti del fare e fare bene. I giovani quali gambe dell’associazionismo, motore capace di rinnovare la proposta del terzo settore, la sua capacità di radicamento sul territorio e facilitare il ricambio generazionale all’interno delle organizzazioni. Sono dieci i progetti tutti pistoiesi che si sono aggiudicati finanziamenti totali per quasi 50mila euro (circa cinquemila ciascuno) nell’ambito del bando "Siete presente. Con i giovani per ripartire" realizzato dal Cesvot e finanziato dalla Regione Toscana-Giovanisì in accordo con il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, con il contributo delle undici Fondazioni bancarie della Toscana.

I progetti premiati hanno soggetti proponenti dei più disparati impegnati nei settori dell’ambiente, della cultura, dello sport, della solidarietà e dell’inclusione. È stata una festa quella tenutasi a Palazzo Comunale venerdì, a evidenziare la vivacità del tessuto associativo toscano, come ha sottolineato Luigi Paccosi, presidente di Cesvot, rimarcando le ricadute positive di "Siete presente" sull’intera comunità, condivise anche da Bernard Dika, portavoce del presidente della Regione Toscana. "I giovani coinvolti in questi progetti – ha aggiunto Anna Maria Celesti, vicesindaco e assessore alle Politiche del volontariato e del Terzo Settore ringraziando tutti i soggetti coinvolti – saranno veri e propri protagonisti dell’innovazione e del cambiamento. Grazie al loro impegno e alla loro creatività, contribuiranno a migliorare la qualità della nostra vita e a promuovere valori di solidarietà e inclusione".

"Grazie a Cesvot, Regione e associazioni, dal 2022 sono ventinove i progetti attivati nella nostra provincia – ha ricordato Lorenzo Zogheri, presidente della Fondazione Caript –, dedicati a diversi ambiti e con un investimento complessivo da parte nostra di 80mila euro. Quest’anno, in particolare, si evidenziano le iniziative legate alla cultura e per noi è un elemento di particolare soddisfazione: si tratta, infatti, di uno dei settori cui destiniamo molte risorse, ritenendolo fondamentale".

Questi i progetti finanziati e rispettivi soggetti coinvolti: "Il decalogo degli atti gentili", ente capofila Liv, "Agricoltura sostenibile" ente capofila Circolo Legambiente Pistoia-Amici di Montuliveto- Cia Pistoia, Podere Mona Verde, Provincia di Pistoia, Vannucci Piante, "Intrecci di voci: storie di resilienza, inclusione e prevenzione", ente capofila Associazione To Groove Pistoia con Cardpaperart,r Circolo Arci Puccini Capostrada, Parrocchia Santa Maria Immacolata, "Ali-Ment(e)-Azione", ente capofila Csi con Si Può Fare! e Consiglio Regionale Csi. E ancora: "Giovane azione solidale – project" di Art In The Park con Circolo Arci Bonelle e Associazione Culturale Artigiano, "Pre.gio (Presente Giovani)", ente capofila Ceis con Amici della San Giorgio, Culturidea, Caritas Diocesiana Pistoia, Fondazione Sant’Atto, Istituto "Pacini", "Digi3 - Accademia della Cultura Digitale per il Terzo Settore", ente capofila Compagnia dell’Orso con Irsa e Vento e vertigine, "Arte inclusiva", ente capofila Il Sole con Bimbi Per Sempre, "Arte Emozioni Benessere", ente capofila Auser Montale con Comitato per i Gemellaggi di Montale e Comune di Montale, "Spazi di generazione", ente capofila Arci Comitato Provinciale di Pistoia con Arci Madiba Onlus.

