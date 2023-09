La lezione dal calciatore salvato: "È vitale saper soccorrere. Tutti dovrebbero impararlo"

Conoscere, sapere, contribuisce a salvare le vite umane. Basti pensare al 36enne calciatore amatore che, mercoledì scorso al campo delle Fornaci, è stato salvato dall’utilizzo del defibrillatore da parte dei compagni di squadra a del Pistoia San Marco e lo staff tecnico. Sono stati proprio gli amici del ragazzo a soccorrerlo per primi scongiurando la tragedia. "È intervenuto un compagno di squadra che è infermiere, ma è stato provvidenziale anche che alcuni dirigenti avessero partecipato a un corso di primo soccorso – osservano, soddisfatti e legittimamente orgogliosi, gli addetti della Misericordia di Pistoia –. Ora potrà mettersi alle spalle questa brutta esperienza". Già, altrimenti l’epilogo sarebbe forse stato diverso.

Da anni, la Misericordia di Pistoia si prodiga affinché chiunque possa essere in grado di effettuare manovre di primo soccorso e soprattutto salvavita. Anche il programma formativo 20232024 è stato sviluppato con questi valori di base e inizierà il prossimo 2 ottobre, alle 21, con il corso di primo soccorso pediatrico, vero e proprio fiore all’occhiello in quanto unico nel suo genere. "Questo corso ha permesso di formare tantissimi neo-genitori e qualcuno di loro è riuscito a salvare la vita al proprio piccolo proprio grazie al corso frequentato", hanno spiegato i rappresentanti dell’associazione. Da lunedì 30 ottobre, sempre dalle 21, scatterà il corso di primo soccorso adulti. "Corsi, sarà bene sottolinearlo, totalmente gratuiti e aperti alla cittadinanza. A tutta la cittadinanza, non solo ai rappresentanti di associazioni o società sportive, ad esempio. Chiunque lo desidererà, potrà venire a imparare. Per noi è una opportunità di farci conoscere e perché no, motivare le persone a restare con noi, ma soprattutto a far sì che la catena dei soccorsi in casi di emergenza si attivi fin da subito in modo efficace".

Visto che la Misericordia investe tempo per la crescita dei volontari, da gennaio partirà il corso di livello avanzato, che abilita al soccorso in emergenza per i confratelli che già effettuano servizi (anche questo è unico nel suo genere). C’è poi il gruppo della formazione, presente ormai da diversi anni: si impegna anche all’esterno della Misericordia, nelle scuole di ogni ordine e grado attraverso il corso Asso. A supporto dell’attività formativa della Misericordia di Pistoia sono arrivati dei video clip da parte di personaggi dello sport, dello spettacolo e della politica tra cui il virologo Matteo Bassetti, Max Laudadio di Striscia la notizia, il capo dipartimento della Protezione civile Fabrizio Curcio, delle società Pistoia Basket e Pistoiese, del sindaco Alessandro Tomasi, dell’assessore alla Sanità della Regione Toscana Simone Bezzini. Alla conferenza stampa di presentazione dei corsi erano presenti il presidente della Misericordia Sergio Fedi, Gianmarco Occhipinti, tutor dei nuovi volontari e referente della formazione provinciale, e Lorenzo Calistri, formatore volontario. Collegati da remoto il direttore ai servizi Riccardo Fantacci e Stefania Passini, referente della formazione.

Gianluca Barni