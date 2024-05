La Lega punta sui ’pilastri’ che hanno portato a termine il mandato

La Lega ad Agliana punta sui "pilastri" che hanno portato a termine questo mandato e su volti nuovi, "veri leghisti", per fare il bis della vittoria del centrodestra. Il Carroccio sostiene la ricandidatura di Luca Benesperi alle amministrative di giugno e ha presentato i suoi candidati al bar Al posto giusto. Al fianco del responsabile Lega della Piana, Giancarlo Noci, c’erano la parlamentare Tiziana Nisini, vicepresidente Lega Toscana, e Benesperi. Presente anche la consigliera regionale Luciana Bartolini. "Agliana è importante in provincia di Pistoia – ha detto Tiziana Nisini –. La Lega ha lavorato bene e dobbiamo vincere di nuovo. Dobbiamo parlare con gli indecisi, che spesso non votano". L’onorevole Nisini ha esortato: "A una politica di ascolto per accompagnare i cittadini nella risoluzione dei problemi. Mettere il cuore per arrivare a una società priva di valori. Far vedere cosa è stato o non è stato fatto nel programma. Non basta vincere, ma dimostrare nei cinque anni di saper governare". Alle amministrative del 2019 la Lega fu determinante nella storica vittoria del centrodestra ed entrò in consiglio comunale con otto rappresentanti: cinque consiglieri, più la presidente del consiglio comunale e due assessori, uno dei quali anche vicesindaco. A conclusione del mandato, a causa di passaggi all’opposizione e dimissioni, la Lega è dimezzata: sono rimasti due consiglieri, la presidente del consiglio e un assessore. Noci, sui problemi interni che hanno segnato questi cinque anni: "I veri leghisti sono rimasti a tenere la barra dritta e hanno dovuto raddoppiare lo sforzo che era stato chiesto. Li ringrazio e spero che siano i pilastri della nuova amministrazione". Il sindaco uscente Luca Benesperi ha ringraziato Nisini e la Lega: "Questa amministrazione ha fatto cose oltre ogni rosea aspettativa e merita di essere riconfermata".

Piera Salvi