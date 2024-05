La grande tradizione lirica del Settecento

Gli Amici dell’Opera ricordano Fabrizio Mazzoncini, socio fondatore dell’associazione e grande esperto di vocalità, a distanza di pochi mesi dalla sua improvvisa scomparsa. Per questo, domani sera, venerdì 31 maggio, alle 21.30, nell’Aula Magna del Seminario (ingresso da via Bindi con parcheggio), la serata è interamente dedicata alla grande tradizione lirica dal Settecento a oggi. Due i protagonisti: il pianista Stefano Bigoni, da sempre presenza assidua nelle stagioni musicali dell’associazione e il soprano Dominika Zamara.

Entrambi i musicisti vantano un’importante carriera internazionale. Bigoni è musicista e compositore versatile e alla carriera solistica ha sempre affiancato l’attività di camerista e accompagnatore al pianoforte. Il suo repertorio spazia dal periodo barocco alla musica contemporanea, con particolare interesse per il ‘900. È dedicatario ed esecutore in prima assoluta di composizioni di Piero Luigi Zangelmi, Massimo Colombo e altri. Insegna al conservatorio Morlacchi di Perugia e collabora con l’Istituto Superiore di Studi Musicali "Franci" di Siena.

Nata a Breslavia, Zamara si è formata tra Salisburgo, Monaco di Baviera e Pesaro. L’attività concertistica l’ha portata a esibirsi in tutta Europa, in diverse metropoli statunitensi, Corea del Sud e Cina. In programma alcuni estratti da Le Nozze di Figaro di Mozart e da La Serva padrona di Pergolesi, due arie da camera di Vincenzo Bellini e Francesco Paolo Tosti, insieme ad alcune pagine per pianoforte solo di Chopin e Alessandro Longo. Conclude la serata "Gdy ostatnia ròza zwiedta" (Quando l’ultima rosa appassisce) del musicista polacco Ignaz Paderewski: un omaggio di Dominika Zamara alla sua terra di origine, la Polonia.

Come è ormai tradizione, come preludio al concerto si esibiranno gli allievi del Liceo Musicale Niccolò Forteguerri di Pistoia.

Il soprano Yao Sun e il baritono Michelangelo Fattori saranno accompagnati al pianoforte da Miron Del Pero nell’esecuzione di Let us wander di Henry Purcell e dell’Ave Maria di Donizetti. Yao suonerà anche la Fantasia in re minore per pianoforte di Mozart. I tre giovani musicisti sono allievi della classe di pianoforte di Giovanni Vitangeli e di quella di musica da camera di Elena Lala. Yao e Michelangelo studiano canto con Francesca Paganin, mentre Miron è allievo della classe di tromba di Gabriele Buonaccorsi.

Le serate degli Amici dell’Opera sono state importanti occasioni per i giovani artisti che studiano al Liceo Musicale Forteguerri, che hanno avuto la possibilità di esibirsi davanti a un pubblico attento ed esperto, e di dimostrare il loro valore e la loro passione per la musica. L’ingresso è libero.

Chiara Caselli