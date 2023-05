La grande atletica torna a Pistoia Ecco il meeting al Campo Scuola

La grande atletica leggera torna in città, grazie all’impegno organizzativo di PistoiAtletica 1983 ChiantiBanca col patrocinio del Comune. L’appuntamento sarà per il prossimo 2 luglio, l’indomani dell’apertura dei festeggiamenti jacopei, per il "Meeting Città di Pistoia" che prevede la partecipazione di varie rappresentative Regionali per un totale di oltre trecento atleti. Numeri che perlomeno si triplicano per la presenza di familiari, tecnici ed accompagnatori fin dal 30 giugno: un volano notevole per l’immagine della città e per il turismo sportivo. Viene così premiato lo sforzo organizzativo da parte della società biancoverde, attuale gestore del "Campo Scuola" sempre più apprezzato in campo regionale e non solo per le performance che vengono stabilite, per di più nell’anno del quarantennale della sua fondazione. "Questo meeting porta Pistoia in un panorama nazionale importante, che restituisce grande visibilità alla nostra città – afferma Alessandro Sabella, assessore alla promozione sportiva –. Arrivano, così, i frutti degli investimenti fatti dall’Amministrazione al Campo scuola sia dal punto di vista della gestione sia per la qualità dell’impianto. Mettiamo insieme il prestigio di un evento sportivo di alto livello con il riconoscimento da parte dell’atletica del panorama artistico, culturale e turistico della nostra città". Alla conferenza stampa di presentazione sono intervenuti i massimi vertici dell’atletica, a partire dal presidente del Comitato Regionale Fidal, Alessandro Alberti, e dal suo predecessore oggi consigliere nazionale Alessio Piscini. "Dal punto di vista tecnico l’impianto è veramente ben fatto – conferma Alberti – anche in prospettiva degli ulteriori interventi preannunciati, possiamo ambire a far diventare Pistoia una delle capitali nell’organizzazione delle gare di atletica leggera. PistoiAtletica 1983 è, per noi, una società di riferimento nella programmazione dell’attività regionale, ma anche nazionale. Questo è un meeting che abbiamo fortemente voluto con il Comitato Regionale e ringrazio PistoiAtletica perché si è resa disponibile a organizzarlo. L’atletica è sì, uno sport individuale, ma i momenti in cui si può celebrare l’unione tra atleti sono i più belli".

Saverio Melegari