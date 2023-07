La Giostra dell’Orso è biancoverde Un altro trionfo del Cervo Bianco

La Giostra dell’Orso 2023 è del Cervo Bianco al termine di una gara condotta fin dall’inizio. Sono proprio i biancoverdi a partire con il Drago, con Tommaso Suadoni e Lorenzo Zoppi in pista. E’ proprio il debuttante Suadoni a portare a casa il bottino pieno con 3 punti mentre per Zoppi, arrivato secondo, i punti sono 2. Per la seconda tornata in piazza Leon d’Oro e Grifone con Mattia Privitera per Porta San Marco e Chiara Bartoletti per Porta al Borgo. Privitera arrivo prima e colpisce entrambi i bersagli e si prende i 3 punti, Bartoletti partita bene ma calata nel secondo giro colpisce tutte e due le volte ma arrivando seconda porta via 2 punti. Terza tornata in pista due veterani come Luca Vivona per il Grifone e Alessandro Culatore per il Cervo Bianco. Culatore non lascia scampo e vince con un buon margine prendendosi i 3 punti mentre per Vivona i punti sono 2. Nella quarta tornata sono Simone Santini per Porta Carratica e Francesco Menici per Porta San Marco a darsi battaglia. Sfida che finisce in parità: 2-2. Quinta tornata con Grifone e Drago in pista, Ilaria Signorini per Porta al Borgo, Niccolò Francesconi per Porta Carratica. Signorini che parte male e Francesconi che controlla la corsa ma l’amazzone del Grifone non molla e compie una grande rimonta che la porta ad arrivare prima e prendersi i 3 punti mentre per Francesoni un solo punto.

Per la sesta tornata Andrea Corsini per il Cervo Bianco e lo Speron d’Oro uscente Simone Gianni per il Leon d’Oro. Gianni non tradisce le aspettative e si prende i 3 punti mentre Corsini porta in dote 2 punti. Si parte per la seconda sestina di tornate con Lorenzo Zoppi per il Drago e Chiara Bartoletti per il Grifone. Ad arrivare primo è Zoppi che colpisce entrambe tutte e due le volte portando via 3 punti, Bartoletti seconda porta in dote 2 punti. Ottava tornata con Mattia Privitera per Porta San Marco e Tommaso Suadoni per Porta Lucchese. Suadoni ancora una volta arriva primo e prende 3 punti mentre Privitera un solo punto per aver sbagliato il secondo bersaglio. Nona tornata con Alessandro Culatore per il Cervo Bianco e Simone Santini per il Drago. Culatore si conferma e prende 3 punti, Santini 2 punti. Per la decima tornata in pista Francesco Menici per il Leon d’Oro e Luca Vivona per il Grifone. Vivona porta via 3 punti e consente a Porta al Borgo di rimanere in scia, 2 punti per Menici arrivato secondo. Undicesima tornata Ilaria Signorini per il Grifone e Andrea Corsini per il Cervo Bianco. Una tornata importante da seguire con attenzione. Ilaria compie un’altra impresa 3 andandosi a prendere 3 punti d’oro mentre per il Cervo i punti sono 1. Grifone e Cervo Bianco sono appaiati a 15 punti.

Dodicesima tornata con Niccolò Francesconi per il Drago e Simone Gianni per il Leon d’Oro. Tornata che sorride a Francesconi che prende 3 punti, Gianni 2. Una Giostra ancora in equilibrio. Tredicesima tornata interessante con Saudoni per il Cervo Bianco e Bartoletti per il Grifone. Saudoni arriva primo e colpisce e guadagna 3 pesanti, 1 solo punto per Bartoletti. In pista LorZoppi per il Drago mentre il Leon d’Oro schiera la riserva Melissa Privitera, quindici anni. Zoppi si prende i 3 punti, Melissa 2 punti e l’ovazione di tutta la piazza. Quindicesima tornata Menici per Porta San Marco, Culatore per Porta Lucchese per provare ad aumentare il vantaggio in classifica. Culatore porta via 3 punti (suo lo Speron d’oro), un punto per Menici. Decisiva quindi la penultima tornata con Andrea Corsini per il Cervo Bianco e Niccolò Francesconi per il Drago (alla fine secondo davanti a Grifone e Leon d’Oro): arrivano i due punti della certezza, è festa biancoverde.

Maurizio Innocenti