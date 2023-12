La Giornata dedicata alla disabilità. Al PalaCarrara il ministro Locatelli

Il Pistoia Basket 2000 ha rilanciato il proprio impegno sul fronte sociale in occasione della partita di ieri sera con Napoli, coincisa con la Giornata internazionale delle persone con disabilità. I due club si sono messi insieme per lanciare un segnale forte con il messaggio "Uniti oltre le barriere", che ha campeggiato sulle magliette (realizzate con il contributo di Florence One) indossate dagli atleti nel riscaldamento. Al match erano presenti ben 15 associazioni del territorio che si occupano delle problematiche della disabilità: The Wolf, Autismo Apuania, Il Sole, Il Raggio Verde, Un Soffio di Speranza, Maic, Lilt, Amici di Francesco, SPALTI, A piccoli passi, Special Olympics, Aisla, Anmic, Oltre l’Orizzonte, Unione Italiana Ciechi. Ma soprattutto era presente il Ministro per le disabilità, onorevole Alessandra Locatelli, che durante l’intervallo ha simbolicamente sancito la "palla a due" dell’esibizione di basket in carrozzina dei ragazzi di The Wolf.

"Questo è un momento straordinario – ha detto –: siamo uniti per i diritti delle persone con disabilità, anzi il diritto di tutti a mostrare le proprie competenze, i propri talenti da valorizzare tanto nello sport quanto nella vita. Abbiamo assistito venerdì alla presentazione a Roma del documentario della Fondazione Maic “Dipinto di blu“, un’opera eccezionale che ci permette di ribadire il diritto di ognuno di noi alla felicità".

"Come dico spesso, chi fa sport deve dare il proprio contributo per la comunità tutta", ha spiegato il presidente biancorosso Massimo Capecchi. "Fin dall’inizio della stagione abbiamo detto di non voler lasciare indietro nessuno e lo stiamo dimostrando con i fatti", gli ha fatto eco l’advisor dell’area sociale del club, Andra Di Nino.

Al fianco della società c’è, come sempre, anche il Comune di Pistoia. "Continua questo percorso che ci vede legati e attori protagonisti – ha affermato la vicesindaco Anna Maria Celesti –. In questa circostanza mettiamo in evidenza le diverse abilità, io le chiamo così. È una giornata che serve per fermare l’attenzione e riflettere tutti quanti sulla tematica. Ritengo, inoltre, che avere un numero così elevato di associazioni che svolgono un grande lavoro sul territorio per 365 giorni all’anno è fondamentale". "È bello poter coniugare un evento sportivo con una tematica così importante per la società", ha concluso Emiliano Ferroni di Florence One.

