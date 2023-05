La Forteguerriana in lutto È morta la sua Teresa Dolfi

Ha trascorso una vita intera tra i libri e tra le pagine più preziose che raccontano la storia di Pistoia. Il suo non era un lavoro, era un mestiere di testa e cuore. Chi ha avuto la fortuna di incontrare Teresa Dolfi alla Forteguerriana lo sa. Pensa a lei tra quegli scaffali, sempre intenta a cercare qualcosa, magari aggrappata a una scala. Un’immagine che riesce a strappare un sorriso anche in questo momento di dolore che vede tutta la città costretta a dirle addio. Teresa Dolfi non c’è più, se n’è andata in punta di piedi a soli 69 anni, spegnendosi lentamente.

La Forteguerriana era il suo piccolo grande mondo, una casa nella quale accoglieva con amore tutti. I ricordi più dolci sono dei laureandi che si rivolgevano alla "loro" bibliotecaria con il desiderio di fare della propria tesi un’opera d’arte e che puntualmente trovavano in lei un consiglio, un incoraggiamento prima ancora di un aiuto, pure quello offerto come un dono. Mai come un dovere.

Originaria di Montagnana è stata responsabile per lungo tempo, fino alla pensione, della biblioteca comunale Forteguerriana. Si è occupata in particolare del libro antico, del patrimonio manoscritti e antichità, collaborando anche a progetti di censimento e catalogazione locali e nazionali. Ha pubblicato e diretto lavori di catalogazione e approfondimento relativi a fondi conservati nella biblioteca, fra i quali La scuola in mostra. Ma la sua attività è stata instancabile (e indimenticabile) anche all’interno dell’Istituto storico della Resistenza e per la rivista Fare storia, al cui comitato di redazione è approdata nel 1995. Poi l’impegno dal 2010 con l’associazione Storia e città e la rivista Storia locale per la quale tanto ha fatto scrivendo, animando incontri e lavorando come segretaria del comitato di redazione fino al 2021.

"Teresa è stata un grande punto di riferimento – le parole commosse di Andrea Ottanelli, direttore della rivista Storia locale –. Un personaggio molto attivo, dalla profonda cultura, che conosceva il patrimonio pistoiese in ogni dettaglio. Era gentile e generosa, sempre pronta a mettere a disposizione la propria conoscenza, a condividerla tanto con i ricercatori quanto con gli studiosi. La sua è una calda amicizia che ci mancherà". Un dolore grande espresso ieri anche dagli Amici della Forteguerriana. "Ci uniamo, con affetto, al coro di condoglianze. Era una cara amica il cui impegno e amore per la “sua” Forteguerriana non sono e né saranno dimenticati". L’ultima occasione per salutarla è fissata per le 9 di oggi con il viaggio al cimitero di Montagnana, mentre la messa in suo ricordo verrà celebrata il 21 maggio alle 10.15.

Elisa Capobianco