La festa per la Filarmonica Verdi . Concerto a Quarrata e a Firenze

Con l’esibizione in piazza Risorgimento a Quarrata per la festa patronale del 3 settembre, e poi con il concerto in piazza della Signoria a Firenze tre giorni dopo, quest’anno la filarmonica Giuseppe Verdi di Quarrata festeggia un importante traguardo. Sono infatti trascorsi 150 anni da quando è stata fondata. Nata nel 1874 come banda comunale intitolata a Verdi per l’affinità con i valori risorgimentali del famoso compositore di Busseto, fu fondata da un gruppo di militari che avevano fatto parte della Banda dell’83° Reggimento fanteria di stanza a Pistoia. Quest’anno è stata realizzata una medaglia celebrativa ed esclusiva da consegnare ai musicanti. Attesissimo dalla comunità quarratina è il tradizionale concerto in piazza Risorgimento, a partire dalle ore 21: un appuntamento ormai consolidato, (con il contributo di Mutua Alta Toscana) per concludere in festa la sera del primo martedì del mese intorno al quale ogni anno ruotano tutte le iniziative del Settembre Quarratino. Ma un altro impegno prestigioso attenderà i 50 musicisti della filarmonica, venerdì 6 settembre alle ore 21, quando in piazza della Signoria eseguiranno il concerto diretti dal maestro Alessandro Francini, con la partecipazione dei cantanti lirici Stefano Arnetoli, Sauro Casseri, Marco Drovandi, Veronica Senserini, e della cantante Silvia Benesperi, e con la partecipazione del coro Auser Averardo Masini di Montale. Presenterà il concerto il presidente della filarmonica Pierluigi Borelli. Tra i brani, il solenne Inno di Mameli, e romanze tratte da opere come La Traviata, il Trovatore, Nabucco, Tosca. "Ringraziamo la città di Quarrata che ci ha dato la soddisfazione di arrivare a 150 anni e tutta l’amministrazione comunale – ha sottolineato Borelli - un grazie va anche alla sindaca di Firenze, Sara Funaro e a tutta l’amministrazione per la gentile ospitalità".

Daniela Gori