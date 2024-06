La festa dei Carabinieri celebra anche Pinocchio

Oggi, 5 giugno 2024, l’Arma dei Carabinieri celebra 210 anni dalla fondazione. Un anniversario che viene festeggiato sempre con particolare colennità. Quest’anno c’è anche una novità nella scelta della cornice che sarà quella del Parco di Collodi, un gioiello la cui eco si propaga in tutto il mondo. Nell’occasione, il Comandante Provinciale, Colonnello Stanislao Nacca, farà il punto sull’attività svolta nel corso dell’ultimo anno, illustrando i risultati conseguiti dai Carabinieri in tutta la provincia di Pistoia, quindi verranno premiati i militari che si sono distinti in operazioni di servizio. Alla tradizionale cerimonia militare, che inizierà alle 18 nel Parco Policentrico Collodi Pinocchio, gestito dalla Fondazione Nazionale Carlo Collodi, presenzieranno le principali autorità provinciali oltre a una nutrita rappresentanza degli appartenenti all’Arma in servizio e in congedo. Quest’anno, la scelta di questa straordinaria ambientazione ha voluto sottolineare l’iconica relazione tra "Pinocchio e i Carabinieri", sottolineando il legame indissolubile tra il celebre racconto e l’Arma, nonché con la popolazione locale. All’interno della caserma saranno esposti i mezzi attualmente in dotazione all’Arma dei Carabinieri e, a sottolineare il legame con il passato, alcuni veicoli e una rapida rivista di uniformi storiche. Come tributo e ringraziamento all’Arma dei Carabinieri, la Fondazione Collodi aprirà oggi al Giardino Garzoni la mostra "Pinocchio e i Carabinieri: un binomio indissolubile celebrato dall’arte contemporanea". L’esposizione rimarrà allestita fino al prossimo 30 giugno. La mostra, curata da Filippo Lotti, è realizzata dalla Fondazione Collodi, con FuoriLuogo-Servizi per l’Arte ed è Patrocinata dall’Arma dei Carabinieri. Tra i patrocini alla mostra ci sono anche quelli dei due itinerari culturali del Consiglio d’Europa: Via Europea della Fiaba e Via Europea dei Giardini Storici. Per questa solenne occasione il colonnello Nacca ha promosso una pregevole iniziativa artistica: la realizzazione di una litografia a colori in 480 esemplari dell’artista Franco Del Sarto di Pescia. Un’opera bellissima che racconta la storia di Pinocchio e dei carabinieri con lo sfondo di alcuni dei monumenti che parlano della provincia di Pistoia: il Battistero di San Giovanni, il Ponte Sospeso, le Terme Tettuccio e il meraviglioso giardino di Villa Garzoni.

l.a.