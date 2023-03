"La Festa Bella" torna dopo sei anni E prepara una stagione di eventi

Una serie di eventi che spaziano dallo sport alla gastronomia, passando per la musica e il teatro. Questo è quanto promettono le iniziative in programma sul territorio di Serravalle il prossimo mese, messe in piedi dalle varie associazioni e patrocinate dal Comune di Serravalle.

Già, perché se l’attesa è tutta per la Festa Bella, che tornerà il prossimo 7 aprile a Casalguidi a ben sei anni di distanza dall’ultima volta, è anche vero che in calendario ci sono numerose altre idee pronte a concretizzarsi dal mese prossimo. Soprattutto per quanto concerne l’ultima settimana, visto che buona parte degli appuntamenti più vicini si concretizzeranno il prossimo 25 aprile. E il principale riguarda senza dubbio la duplice iniziativa dedicata a Matilde Capecchi, la studentessa diciottenne scomparsa prematuramente nel 2020: nel giardino a lei dedicato verrà inaugurata la "Biblioteca di Matilde" (un progetto di "bookcrossing", in buona sostanza) mentre la Sala Francini ospiterà la conferenza spettacolo "Storie di racconti, di voci e di mare" (a cura dell’Associazione Matilde Capecchi – Margherita Silenziosa").

La festa della Liberazione coinciderà inoltre con l’undicesima edizione della "Festa del Gelato" che si svolgerà sempre a Casalguidi (con la presenza di clown e di gonfiabili per i più piccoli) in coincidenza con l’evento eno-gastronomico "De Gusto – I sapori del Montalbano" (che verrà presentato a breve). La parte sportiva della giornata sarà rappresentata dalla quarantasettesima "Maratonina del Partigiano", organizzata come di consueto dalla Polisportiva Bonelle e che porterà i partecipanti a transitare anche sul territorio comunale, passando per la Croce di Vinacciano ad omaggiare il partigiano Silvano Fedi. E a chiudere il mese di aprile, ecco "Sul sentiero di china", la mostra dei fumetti del disegnatore Riccardo Innocenti che verrà inaugurata il prossimo 29 aprile in biblioteca.

"Un programma a nostro avviso variegato, composto d’intesa con le associazioni del territorio – ha commentato l’assessore alla cultura Ilaria Gargini (nella foto) – e che rappresenta un primo assaggio degli eventi che si svolgeranno nei prossimi mesi".

Giovanni Fiorentino