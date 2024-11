La Fenice di scena a Calenzano

Zona Mazzoni Pistoia e Lavachiara Buggiano vogliono continuare a sognare; il Pistoia Volley La Fenice è concentrato sulla salvezza. Per i tornei, femminile e maschile, di serie D, sabato andranno in scena rispettivamente l’ottava e la sesta giornata del girone d’andata. Nella D donne, dalle 18 a Santa Maria a Colle in campo Libertas System Volley e Lavachiara Buggiano: penultima piazza a 4 per le lucchesi, terza a 16 per le borghigiane di Sassi. Dalle 21.15 a Calenzano, le locali se la vedranno con La Fenice, rinata dalle proprie ceneri la settimana scorsa, dopo il successo casalingo con la Libertas System. In graduatoria, Calenzano è quarto con 15 punti, La Fenice decima a 7. Dalle 19 a Borgo a Mozzano, la Zona Mazzoni prima della classe a 12 affronterà la Libertas Ponte a Moriano fanalino di coda del girone B, ancora a 0. Un impegno da non sottovalutare.

G. B.